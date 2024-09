Dramatisch nieuws voor PSV en Bosz: basisspeler haakt op laatste moment af

PSV-trainer Peter Bosz moet in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Juventus noodgedwongen een wijziging doorvoeren onder de lat. Eerste doelman is vanwege persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daardoor maakt naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting.

Dat melden zowel Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad als Marco Timmer van Voetbal International althans. Benítez ontbreekt dinsdagavond in de eerste wedstrijd in de competitiefase tegen Juventus omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. “Hij gaat daarom de wedstrijd tegen ‘Juve’ niet meemaken, zo is intern bepaald”, zo schrijft Elfrink. “Drommel is er klaar voor en aangewezen als eerste keeper, omdat hij de afgelopen weken wedstrijdritme kon opdoen bij bijvoorbeeld Jong PSV. Hij speelde onder meer wedstrijden tegen Jong Ajax en Jong FC Utrecht en was ook in de voorbereiding actief”, zo klinkt het.

De afwezigheid van Benítez is desondanks een aderlating voor PSV. De Argentijnse doelman is onomstreden in het elftal van Bosz. Hij verscheen in het afgelopen seizoen 46 keer onder de lat en hield twintig keer zijn doel schoon. Dit seizoen staat de teller op twee clean sheets in zes wedstrijden. Benítez flirtte afgelopen zomer nog met een transfer naar Atlético Madrid, maar PSV was niet onder de indruk van het Madrileense voorstel en stak een stokje voor een vertrek van de doelman. Drommel is daardoor ook dit seizoen tweede keeper. Drommel speelde vorig seizoen geen minuut voor PSV 1. Dit seizoen kwam hij tweemaal in actie voor de beloften.

