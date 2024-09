Juventus – PSV op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

PSV trapt dinsdag 17 september het nieuwe Champions League-seizoen af tegen Juventus. De openingswedstrijd van de Eindhovenaren in het Italiaanse Turijn wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Juventus – PSV kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Juventus – PSV?

Juventus en PSV trappen het duel dinsdagavond om 18.45 uur af in het Allianz Stadium in Turijn. De wedstrijd staat onder leiding van de Spaanse arbiter Alejandro Hernández Hernández. Hij wordt geassisteerd door José Naranjo en Diego Sánchez Rojo, terwijl José Luis Munuera vierde official is. De videoscheidsrechter is de eveneens Spaanse Carlos del Cerro Grande, die wordt op zijn beurt geassisteerd door Cesar Soto Grado.

Op welke zender is Juventus – PSV te zien?

De wedstrijd tussen Juventus en PSV is live te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 17.45 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Juventus en PSV te zien.

Hoe kijk je Juventus – PSV als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Nieuwe opzet Champions League

In de nieuwe opzet van de Champions League is de traditionele groepsfase met vier ploegen verdeeld over acht groepen vervangen door een competitiefase met 36 ploegen. Tijdens de loting werd iedere ploeg gekoppeld aan acht verschillende tegenstanders. Clubs spelen vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden.

De top acht van de competitiefase kwalificeert zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl de nummers negen tot en met 24 het in een tussenronde over twee wedstrijden tegen elkaar opnemen voor een plek bij de laatste zestien. De overige teams zijn uitgeschakeld, aangezien de Europa League in tegenstelling tot voorgaande jaren niet langer een vangnet is.