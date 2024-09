Speler van Juventus keek samen met PSV'er naar Champions League-loting

De eerste wedstrijd met Juventus in de Champions League was voor extra speciaal. De middenvelder nam het dinsdagavond op tegen PSV en trof meerdere spelers die hij goed kent. Met een sterk optreden droeg Koopmeiners bij aan de relatief eenvoudige 3-1 overwinning van Juventus.

Koopmeiners vertelt aan ESPN dat hij op 29 augustus, een dag nadat zijn transfer van Atalanta naar Juventus was afgerond, samen met PSV-middenvelder Guus Til naar de loting keek. In het verleden speelden Koopmeiners en Til samen bij AZ en ze zijn nog altijd goed bevriend. Het was voor de twee Nederlanders dan ook bijzonder dat Juventus en PSV aan elkaar werden gekoppeld.

"Ik heb de loting samen gekeken met Guus. We waren aan het FaceTimen", vertelt Koopmeiners na de wedstrijd. "Op een gegeven moment kwam er een fifty-fifty procent kans. Dat het dan ook nog de eerste wedstrijd is, en thuis, is bijzonder voor mij. Het is überhaupt bijzonder om tegen een Nederlands team te spelen, omdat ik nog meer jongens ken van het Nederlands elftal. Maar uiteindelijk moet er gewonnen worden, zo simpel is het."

In gesprek met Ziggo Sport weidt Koopmeiners uit over zijn rol tegen PSV. Hij moest vooral een andere landgenoot onschadelijk maken. "Ik stond op Jerdy (Schouten, red.), ik weet dat het spel van PSV heel erg van hem komt. Als je die angel eruit haalt, weet je dat het bij hen een stuk minder wordt. Ik moest er kort op zitten."

