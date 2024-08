Koopmeiners heeft droomtransfer te pakken en verruilt Atalanta voor Juventus

heeft zijn transfer van Atalanta naar Juventus te pakken, zo maakt de Italiaanse topclub bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder heeft zijn best gedaan de transfer te forceren, waar hij in is geslaagd. De topclub uit Turijn heeft zijn komst middels een video bevestigd.

Koopmeiners werd al lange tijd in verband gebracht met een overstap van Atalanta naar Juventus. Toch leek het er lang op dat de transfer er niet van zou komen, aangezien de club uit Turijn niet aan de vraagprijs voor de middenvelder wilde voldoen. De Oranje-international had zijn zinnen gezet op een stap naar De Oude Dame, dus besloot hij de transfer, met succes, te forceren.

Half mei had Koopmeiners al een persoonlijk akkoord bereikt met Juventus, maar begin augustus was de transfer nog altijd niet afgerond. Daarop besloot de Nederlander om zijn trainer, Gian Piero Gasperini, te laten weten dat hij niet meer wil trainen en spelen voor Atalanta. Een week nadat dat nieuws naar buiten kwam, werd melding gemaakt van een akkoord tussen de clubs. Inmiddels is de transfer helemaal beklonken.

Weg naar boven

In Turijn zal Koopmeiners onderdeel uitmaken van een project om Juventus weer de beste ploeg van Italië te maken. De Italiaanse recordkampioen wist tussen de seizoenen 2011/12 en 2019/20 negen keer op rij de Scudetto te veroveren, maar werd sindsdien geen landskampioen meer. Afgelopen seizoen eindigde Juve op de derde plaats in de Serie A, liefst 23 punten achter nummer één Internazionale.

Bij Juventus krijgt Koopmeiners te maken met Thiago Motta als trainer. De oefenmeester kwam deze zomer over van Bologna, dat hij knap naar de vijfde plaats in de Serie A had geleid. Op het middenveld gaat de linkspoot de concurrentie aan met onder meer Manuel Locatelli, Douglas Luiz, Khéphren Thuram en Weston McKennie.

Carrière van Koopmeiners

Koopmeiners begon zijn loopbaan bij AZ, de club waar hij zijn hele jeugdopleiding doorliep. In oktober 2017 liet John van den Brom hem op negentienjarige leeftijd debuteren in het eerste elftal van de Alkmaarders. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-4 verlies) mocht de middenvelder 25 minuten voor tijd invallen. In totaal kwam hij tot 154 duels in het eerste van AZ. Daarin maakte hij 43 doelpunten en leverde hij zeventien assists.

In de zomer van 2021 leverde zijn goede spel voor de Noord-Hollanders Koopmeiners een transfer naar Atalanta op. Voor de Italianen kwam hij de afgelopen seizoenen 129 keer in actie, waarin hij 29 keer trefzeker was en vijftien keer als aangever fungeerde. Zijn hoogtepunt voor de club uit Bergamo bereikte hij afgelopen zomer, toen ten koste van Bayer Leverkusen de Europa League werd gewonnen.

Een jaar voor zijn overstap naar de Serie A, in oktober 2020, debuteerde de middenvelder onder Frank de Boer in Oranje. Koopmeiners kwam negentig minuten in actie in het met 0-1 verloren oefenduel met Mexico. In de jaren die volgden wist hij nooit een onbetwiste basisspeler te worden in het Nederlands elftal. Daar leek deze zomer op het EK met blessures van onder meer Frenkie de Jong en Marten de Roon verandering in te komen, maar ook Koopmeiners moest met een blessure het toernooi laten schieten.

