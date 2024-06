Volgende dreun voor Oranje en Koeman: Koopmeiners niet mee naar Duitsland

Ronald Koeman kan tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland geen beroep doen op . De aanvallende middenvelder van Atalanta Bergamo en het Nederlands elftal viel maandagavond in de warming-up voor het duel met IJsland uit met een liesblessure en moet het EK aan zich voorbij laten gaan. Koeman roept geen vervanger op.

Koopmeiners meldde zich wegens verplichtingen met Atalanta Bergamo later in Zeist. De voormalig AZ-aanvoerder moest het oefenduel met Canada daardoor aan zich voorbij laten gaan. Voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland was hij wél beschikbaar. Koeman had in zijn opstelling zelfs een basisplaats voor hem ingeruimd, ware het niet dat de linkspoot tijdens de warming-up last kreeg van zijn lies en dus niet in actie kon komen. Koeman sprak na afloop al zijn zorgen uit over deelname aan het EK en daags na de ontmoeting met IJsland blijkt dat Koopmeiners het eindtoernooi volledig aan zich voorbij moet laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het nieuws is natuurlijk vooral voor Koopmeiners een enorme domper. De aanvallende middenvelder kan terugkijken op een geweldig seizoen. In 51 wedstrijden voor Atalanta Bergamo was hij vijftien keer trefzeker en verzorgde hij bovendien zeven assists. Hij reikte met zijn club tot de finale van de Coppa Italia (1-0 verlies tegen Juventus) en won de Europa League door het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong in de eindstrijd met 3-0 te verslaan. Koopmeiners had een superseizoen willen bekronen met een goed EK, maar die kans krijgt hij dus niet. Hij blijft voorlopig staan op 21 interlands, waarin hij tweemaal trefzeker was. Koopmeiners moest het oefenduel met Duitsland in maart wegens een lichte blessure al aan zich voorbij laten gaan.

Frenkie de Jong

Koopmeiners is na Frenkie de Jong de tweede middenvelder die bij Oranje afhaakt voor het EK. De middenvelder van FC Barcelona herstelt onvoldoende van een enkelblessure. Koeman heeft Ian Maatsen opgeroepen als vervanger van De Jong. Voor Koopmeiners roept de bondscoach géén vervanger op, waardoor de definitieve EK-selectie van Oranje uit 25 namen zal bestaan.

