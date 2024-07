‘Koopmeiners zet zinnen op Juventus, dat niet aan vraagprijs Atalanta voldoet’

heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Juventus, zo weet La Gazzetta dello Sport. De onderhandelingen tussen de Italiaanse recordkampioen en Atalanta verlopen moeizaam, maar de middenvelder wil deze zomer alleen naar Turijn.

Volgens de Italiaanse sportkrant heeft Koopmeiners al een principeakkoord bereikt met Juventus en kan hij in Turijn met vier miljoen euro per jaar het dubbele verdienen van wat hij bij Atalanta op zijn rekening bijgeschreven krijgt. Om tot een transfer te komen, zal De Oude Dame het nog wel eens moeten worden over de transfersom voor de middenvelder.

Atalanta zou namelijk een bedrag van zestig miljoen euro verlangen voor de Nederlander. Daarbij is de club bereid om te zakken naar 55 miljoen euro, maar daar dienen dan nog wel bonussen bovenop te komen. Juventus zou hem juist voor zo’n veertig miljoen euro willen inlijven. Ook moet de club uit Turijn eerst spelers verkopen om middelen vrij te maken die aan Koopmeiners kunnen worden besteed. Daardoor zal de middenvelder voorlopig moeten afwachten.

Toch lijkt het erop dat Juventus zich geen zorgen hoeft te maken over de transfer. Koopmeiners wil namelijk enorm graag een stap maken en zou enkel naar de topclub willen. Daarnaast is er ook geen sprake van aanbiedingen van andere clubs. Enkele topclubs, waaronder het Liverpool van Arne Slot, toonden wel interesse, maar tot concrete toenadering is het niet gekomen.

