'Clubs eindelijk akkoord: Nederlands international maakt overstap naar Juventus'

Het lijkt erop dat alsnog zijn gewenste transfer naar Juventus gaat maken. De middenvelder wilde al niet meer meetrainen en spelen bij Atalanta om een transfer te forceren, iets wat lijkt te gaan lukken. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de clubs akkoord over een transfer.

Vorige week kwam Koopmeiners met een ingrijpend besluit: hij liet de clubleiding van Atalanta weten niet meer in actie te willen komen op trainingen en bij wedstrijden van zijn club. De middenvelder staat in de belangstelling van Juventus en Koopmeiners zou ook graag de overstap maken naar Turijn. Hij speelt woensdag dan ook niet mee tijdens de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Real Madrid. Zijn trainer bij Atalanta, Gian Piero Gasperini, kwam met een verrassende reactie op de staking van Koopmeiners: Gasperini ziet de Nederlander vooral als een slachtoffer.

Artikel gaat verder onder video

De kans is groot dat Koopmeiners snel uit zijn 'slachtofferrol' kan kruipen, nu een transfer naar Juventus dichterbij is dan ooit. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport hebben Atalanta en Juventus een akkoord bereikt. De Oude Dame zou zo'n 55 miljoen euro overhebben voor Koopmeiners, (50 miljoen vast plus 5 miljoen aan bonussen) . Toch moet de Nederlander nog even geduld hebben. Volgens de Italiaanse krant zal de transfer nog even niet beklonken worden, aangezien Atalanta op dit moment vooral bezig is met de wedstrijd tegen Real Madrid.

LEES OOK: Fabrizio Romano krijgt flinke veeg uit de pan: ‘Hij heeft zijn ziel verkocht aan het grote geld’

Atalanta had eigenlijk gehoopt op een transferbedrag van 60 miljoen euro, terwijl Juventus aanvankelijk 40-45 miljoen euro bood. De beide partijen zijn ergens in het midden uitgekomen, mogelijk ook gedreven door de acties van Koopmeiners zelf. De middenvelder scoorde vorig seizoen elf doelpunten en gaf vijf assists in de Serie A, terwijl hij ook tijdens de gewonnen Europa League-campagne zijn kwaliteiten meermaals etaleerde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Krankzinnige tackle en gemene trap na: schandalige taferelen bij Almere City - AZ

Het ging er heftig aan toe in de competitiewedstrijd tussen Almere City en AZ.