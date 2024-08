Medelijden voor Oranje-international: 'Hij is het echte slachtoffer van deze situatie'

Gian Piero Gasperini, trainer van Atalanta Bergamo, heeft op een opvallende manier gereageerd op de recente actie van . De Nederlandse middenvelder gaf afgelopen week aan niet meer bij Atalanta te willen trainen of spelen, om een transfer naar Juventus te forceren.

Atalanta kan Koopmeiners komende woensdag goed gebruiken, wanneer de Italiaanse club Real Madrid treft in de wedstrijd om de Europese Supercup. Toch laat Gasperini zich niet per se negatief uit over de Nederlandse international, die vorig seizoen in de Serie A twaalf keer scoorde en vijf assists gaf. "Hij is het echte slachtoffer van deze situatie", vertelde de trainer op de persconferentie van dinsdag.

De coach baalde wel dat Koopmeiners niet naar hem geluisterd heeft. "Jammer genoeg heb ik hem niet kunnen overtuigen dat hij zich niet met bepaalde zaken op de transfermarkt moet bemoeien. Hij blijft een heel aardige jongen, we zijn erg op hem gesteld en hij heeft ons geholpen om hier te komen." Vorig seizoen won Atalanta de Europa League.

De Italiaan baalt van de gang van zaken. "Nu is het iets van de club. Dat hij hier niet bij ons is, maakt hem een slachtoffer. Ik kon hem niet overtuigen en er hebben zich dingen afgespeeld met als doel Atalanta zoveel mogelijk schade toe te brengen. Ik weet niet wat er de komende twee weken gaat gebeuren." De wedstrijd tegen Real Madrid vangt woensdag om 21:00 uur aan.

