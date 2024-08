Fabrizio Romano krijgt flinke veeg uit de pan: ‘Hij heeft zijn ziel verkocht aan het grote geld’

Sjoerd Mossou is zeer kritisch op Fabrizio Romano. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad is de Italiaanse transferspecialist niet meer een nieuwsjager, maar een verlengstuk van clubs, spelers en zaakwaarnemers. Mossou vindt dat Romano ‘zijn ziel verkocht heeft verkocht aan het grote geld’

"Het begint richting 2 september te gaan, dus laten we ook maar eens een blokje 'transfers' inbouwen", begint presentator Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast, waarna Mossou gevat reageert. “Gaan we nu de Fabrizio Romano uithangen? Die jongen heeft trouwens wel echt zijn ziel verkocht aan het grote geld. Ik had alle waardering voor hem en het was echt een goede nieuwsjager en transferspecialist met goede contacten en ingangen, maar die laat zich nu gewoon gebruiken door clubs."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Madueke mag Chelsea na anderhalf jaar verlaten; Premier League club geïnteresseerd’

Verhoeff haalt als voorbeeld de vraagprijs van Liverpool voor Sepp van den Berg aan. “Dan zegt Liverpool: het is twintig miljoen dat we minimaal willen hebben, het liefst in ponden, dus meld dat maar eventjes.” Waarna Mossou het bevestigt. "Exact. Ze gebruiken hem gewoon als verlengstuk van clubs, zaakwaarnemers en spelers."

LEES OOK: Peperdure Ajax-aankoop verschijnt op Engels lijstje: Chelsea kan Amsterdammers dienst bewijzen

"Dat doet hij nu opzichtig”, vervolgt Mossou over de werkwijze van Romano. “Hij doet niet eens meer zijn best om dat te camoufleren. Het mag natuurlijk, maar het wordt een beetje potsierlijk. Dan staat er opeens dat er voor een totaal irrelevante speler veel belangstelling is. Wie zou dat toch hebben ingestoken? Ik denk de zaakwaarnemer."

Essentie van de journalistiek

Het valt Verhoeff op dat ieder land wel zijn eigen Fabrizio Romano heeft, iets wat Mossou beaamt. “Het is een soort gat in de mediamarkt gebleken. Dat mag ook allemaal, daar heb ik niets op tegen. Maar je zou toch hopen dat de zin en de onzin, de hoofdzaken en de bijzaken, van elkaar gescheiden worden. Dat is toch de essentie van de journalistiek. Dat is bij dit soort figuren steeds wat vager geworden."

Eerder dit jaar waarschuwde het Deense Tipsbladet nog voor de praktijken van Romano. “Je moet op je hoede zijn voor Fabrizio Romano”, kopte het Deense medium in februari 2024. Tipsbladet claimde documenten te hebben ingezien waaruit blijkt dat clubs en zaakwaarnemers ‘publiciteit’ kunnen kopen bij de 31-jarige transferspecialist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Liverpool-fans doen massaal oproep aan Arne Slot, die voorzichtig reageert

Supporters van Liverpool doen massaal een verzoek aan hoofdtrainer Arne Slot.