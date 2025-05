Genee gaat stuk om 'ANWB-koppel' in Vandaag Inside: 'Ziet er echt heel lullig uit'

Wilfred Genee heeft woensdagavond lol bij de opening van Vandaag Inside. Tafelgast Renske Leijten en bargast Raymond Mens blijken namelijk een identiek colbertje te hebben aangetrokken, tot hilariteit van de presentator.

"Mijn ouders kochten vroeger altijd hetzelfde trainingspak, dan gingen ze daar samen mee tennissen", opent Genee de uitzending. Amerikadeskundige Mens voet de bui al hangen en zegt "ANWB-koppel", maar Genee gaat nog even door. "Dan wilden mijn zus en ik niet mee, wij bleven wel thuis. Zij stonden samen met hetzelfde trainingspak op de tennisbaan, dat is echt absoluut niet goed. Daar word je heel verdrietig van. En ik begin dat gevoel ook een beetje bij jullie te krijgen", zegt de presentator.

Mens reageert: "Renske en ik kwamen er net achter dat we allebei uit Haarlem komen, dus ik denk dat we allebei in dezelfde winkel hebben geshopt." Leijten haakt lachend in: "Ja, we hebben vanochtend even gebeld. Dat moeten we gewoon vertellen", lacht het voormalig SP-Kamerlid. Genee vraagt haar: "Ik begreep dat jij net bijna het verkeerde jasje te pakken had?", waarop Leijten bevestigend antwoordt. "Dit zit er echt heel lullig uit, dit. Het doet me echt aan mijn ouders denken", vervolgt de presentator, die daarna uit de doeken doet dat zijn vader dan óók nog met een sigaar op de tennisbaan stond. "Dat vind ik wel weer goed", lacht René van der Gijp.

VIDEO - ANWB-koppeltje: Renske Leijten en Raymond Mens verschijnen in dezelfde outfit in Vandaag Inside

