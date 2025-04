Genee maakt zich zorgen en doet Van der Gijp bijzonder voorstel

Bij Vandaag Inside maken Wilfred Genee en Johan Derksen zich gekscherend zorgen over René van der Gijp. De humoristische analist heeft sinds dit seizoen een vrije dag op woensdag, maar schuift vandaag (16 april) toch aan, omdat Albert Verlinde andere verplichtingen heeft. Dan doet Genee een bijzonder voorstel.

Verlinde en Van der Gijp besloten afgelopen week al te ruilen. De voormalig voetballer is woensdag te zien bij het praatprogramma, terwijl de Bosschenaar de donderdag op zich neemt. Genee maakt zich een beetje zorgen om Van der Gijp en vraagt hem tijdens de uitzending van dinsdag: "René, kun je het aan? Je moet morgen weer begrijp ik." De oud-speler van onder meer PSV kijkt alvast uit naar donderdag. "Ja, maar donderdag heb ik een rustdag ingepland. Dan lig ik de hele dag plat", zegt Van der Gijp, die vervolgens wel aangeeft dat het om een grapje gaat. "Tuurlijk kan ik dat aan."

Genee legt vervolgens uit dat Verlinde woensdag bij de Musical Awards aanwezig is en plaagt Van der Gijp nog wat door. "Drie dagen achter elkaar, ja?" De analist vindt dat echter geen enkel probleem. "Nee joh, maak je nou niet druk om mij."

De presentator komt dan met een opvallend voorstel: heeft Van der Gijp misschien interesse in de speciale stoel van Merel Ek, die 31 weken zwanger is? "Nee, tuurlijk niet." Johan Derksen mengt zich vervolgens ook in het gesprek. "Voor René misschien een bankje?" Van der Gijp begint zich dan wat te storen aan het gesprek en probeert terug te gaan naar een eerder onderwerp: Saudi-Arabië. Dat lukt aardig: zijn collega's vallen hem vervolgens niet meer lastig.

