Ivan Perisic vroeg een international van Nederlands elftal om advies over PSV

Op de website van de Eindhovenaren geeft Perisic tekst en uitleg over zijn verrassende stap naar Eindhoven. De aanvaller, die ook op andere posities uit de voeten kan, was transfervrij na zijn vertrek bij Hajduk Split en heeft lang gewacht om de knoop over zijn toekomst door te hakken: “Sinds ik transfervrij ben, heb ik gewacht op een optie als deze: een club en omgeving waar ik me goed bij voel en waarmee ik prijzen kan winnen", legt Perisic uit.

Toen PSV, dat Hirving Lozano in de winterstop ziet vertrekken én personele problemen heeft op de linksbackpositie, zich meldde besloot Perisic contact op te nemen met rechtsback Dumfries, met wie hij in het verleden samenspeelde bij Internazionale: "Ik heb mijn oud-ploeggenoot Dumfries gevraagd om advies, en dat heeft me alleen maar overtuigd dat PSV de juiste stap is. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan, alles te geven en prijzen te winnen", vertelt de Kroaat.

PSV maakt bekend dat Perisic per direct zal aansluiten bij de selectie van Peter Bosz. De aanvaller kan voorlopig echter alleen uitkomen in de Eredivisie, aangezien de deadline van het inschrijven van de selecties voor de Champions League al even verstreken is.

