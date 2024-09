PSV voltooit stunt en haalt transfervrije Perisic naar Eindhoven

PSV heeft zich versterkt met , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Kroatische flankspeler komt transfervrij over van Hajduk Split en tekent een contract tot het einde van het seizoen in het Philips Stadion.

De komst van Perisic naar PSV mag best een verrassing heten. Dinsdagochtend maakte Fabrizio Romano voor het eerst melding van de interesse uit Eindhoven voor de WK-finalist van 2018 en een dag later is deze overstap al afgerond. Ook binnen PSV wist bijna niemand van de transfer. Zelfs de persafdeling was door de directie niet op de hoogte gesteld.

Nadat PSV en Perisic dinsdagavond tot een mondeling akkoord waren gekomen, moesten woensdag enkel nog de afspraken op papier worden gezet en de medische keuring worden afgerond. Inmiddels is dit voltooid, waardoor Perisic zich nu speler van PSV mag noemen. De 35-jarige Kroaat kan de gehele linkerflank bestrijken en brengt met 136 interlands ook de nodige ervaring met zich mee.

Imposante carrière van Perisic

Voordat hij naar PSV kwam, kende Perisic al een imposante carrière waarin hij voor verschillende grote clubs heeft gespeeld. Onder meer Internazionale, Bayern München, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund hebben de routinier al onder contract gehad. De meeste wedstrijden speelde hij bij de club uit Milaan, waar hij in 254 duels 55 keer wist te scoren en 49 assists gaf. Het voorbije halfjaar kwam hij uit voor Hajduk Split in zijn geboortestad, maar die club liet hem eind augustus transfervrij vertrekken. In 12 duels voor de Kroatische topclub kwam Perisic tot één treffer, terwijl hij geen assists afleverde.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY — PSV (@PSV) September 18, 2024

