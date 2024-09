‘PSV haalde Perisic voor andere rol dan door velen werd verwacht’

is door PSV gehaald als buitenspeler, niet als linksback, zo weet journalist Mounir Boualin van Soccernews. Er werd pas contact opgenomen met de Kroaat toen duidelijk werd dat Hirving Lozano langere tijd moet toekijken.

Dinsdagochtend verraste Fabrizio Romano de voetbalwereld door te stellen dat PSV bezig was met de komst van de transfervrije Perisic. Een dag later werd de WK-finalist van 2018 daadwerkelijk gepresenteerd door de Eindhovenaren. Doordat de Kroaat gedurende zijn carrière regelmatig als wingback heeft gespeeld, gingen velen ervan uit dat hij werd gehaald voor de linksbackpositie, waar PSV naast de onervaren Matteo Dams alleen de geblesseerde Sergiño Dest en de blessuregevoelige Mauro Júnior heeft. Toch blijkt dat niet helemaal hoe de vork in de steel zit.

Volgens Boualin heeft PSV namelijk pas contact opgenomen met Perisic toen begin september duidelijk werd dat Lozano voorlopig moet toekijken met een spierblessure. De routinier is dus vooral gehaald om als stand-in voor Johan Bakayoko. Het lijkt er dus op dat de multifunctionele speler het voorlopig met een reserverol moet doen in Eindhoven.

Perisic niet als linksback gehaald

Toch is men er bij PSV wel van op de hoogte dat Perisic ook als aanvallende linksback uit de voeten kan. Bij zijn presentatie stelde technisch directeur Earnest Stewart namelijk dat de 136-voudig international op ‘verschillende posities’ uit de voeten kan. Desondanks zal de Kroaat alleen in geval van nood als linksachter gaan spelen. De technische staf geeft op die positie vooralsnog namelijk de voorkeur aan andere spelers.

#PSV nam contact op met Ivan #Perišić nadat duidelijk was dat Lozano er de komende tijd uit ligt bij PSV. De Kroaat wordt gezien als stand-in van Bakayoko en als linksback, indien nodig. — Mounir Boualin (@MounirBoualin) September 18, 2024

