Valentijn Driessen begint na Ajax - Fortuna Sittard over nederlaag van PSV

Valentijn Driessen kreeg tijdens het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard de bevestiging dat de topclubs in Nederland ‘veel te weinig getest’ worden in de Eredivisie. Volgens de verslaggever van De Telegraaf kwam dat 24 uur na de Champions League-ontmoeting tussen Juventus en PSV opnieuw pijnlijk aan het licht.

Zonder groots te spelen, zeker in de eerste helft, boekte Ajax woensdagavond een eenvoudige 5-0 overwinning op Fortuna Sittard. Driessen hoopt dat de komende tegenstanders van de Eredivisie iets beter hun best gaan doen dan de Limburgers om te voorkomen dat de rode loper wordt uitgerold voor de Amsterdammers. “Het zal toch niet zo zijn dat die andere Eredivisie-tegenstanders zich net zo gemakkelijk naar de slachtbank laten leiden als de Limburgse ploeg van Danny Buijs. Zaterdag mag Go Ahead Eagles in eigen huis als eerste met een antwoord komen in de Vetkampstraat in Deventer”, zo schrijft Driessen.

Ajax speelde woensdagavond z’n eerste competitiewedstrijd sinds zondag 18 augustus, toen er met 2-1 werd verloren bij promovendus NAC Breda. Een kleine maand later was de formatie van coach Francesco Farioli dus veel te sterk voor Fortuna Sittard. Volgens Driessen gaf de wedstrijd ‘nog meer voer aan de discussie na Juventus - PSV dat de topclubs veel te weinig getest worden in de Eredivisie’. “Tegen gerenommeerde tegenstanders uit internationale topcompetities kunnen de Nederlandse clubs de gevraagde intensiteit niet opbrengen en niet mee in het tempo met als gevolg kansloze nederlagen”, zo leest het.

Driessen weet dat Ajax die discussie ‘liever nog even vrolijk langs zich heen laat gaan’. De nummer vijf van het afgelopen seizoen is in opbouw na twee dramatische jaren. “Niet omdat ze in de Johan Cruijff ArenA de ontluisterende nederlaag bij NAC nog niet zijn vergeten, maar omdat al die onderdeurtjes in de Eredivisie ideale tegenstanders zijn voor de gevallen recordkampioen om de crisis achter zich te laten”, zo schrijft Driessen dan ook. De verslaggever zag dat Ajax ondanks heel veel balverlies in de openingsfase van de eerste helft weinig tot niet in de problemen kwam. “Zelfs het achtmaal inleveren van de bal in het eerste kwartier zorgde voor geen enkel gevaarlijk Limburgs moment. De ‘boosdoeners’ Rensch, Hato, Fitz-Jim, Akpom, Godts en Traoré genoten na 24 minuten van de 2-0 voorsprong door treffers van Kenneth Taylor en Traoré.”

