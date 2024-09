Weghorst bekent in alle eerlijkheid dat hij een beetje baalde bij Ajax

had stiekem gehoopt dat hij woensdagavond een basisplaats zou hebben bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0 overwinning). Trainer Francesco Farioli verklapte dinsdagmiddag op zijn persconferentie dat Brian Brobbey zou beginnen, maar de Amsterdammer bleek na een ijsbeentje niet fit genoeg om te starten. Farioli wees niet Weghorst, maar Chuba Akpom aan als vervanger van Brobbey. En daar baalde de aanwinst van Ajax toch wel een beetje van.

Weghorst zette drie weken geleden al zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij Ajax, maar door de interlandperiode én de politiestaking moest hij zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht nog even uitstellen. Woensdagavond was het dan eindelijk zover. Weghorst maakte na 65 minuten zijn entree in het wit-rood-wit. Een basisplaats zat er dus nog niet in, óndanks de absentie van Brobbey. “Ik kwam iets eerder op de Toekomst. Ik ging nog even iets doen en toen zag ik hem (Brobbey, red.) inderdaad zitten. Hij had een tikkie gehad, een ijsbeentje. Toen reed ik wel richting het stadion met een klein beetje de hoop dat ik mocht starten, maar dat was niet het geval. Natuurlijk wil je graag beginnen, dat wel”, zo vertelde Weghorst na afloop voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote verbazing bij Weghorst vlak voordat hij zijn debuut maakt voor Ajax

Weghorst krijgt wel degelijk kansen

De Oranje-international moest het uiteindelijk dus doen met een invalbeurt. Hij maakte bij een 3-0 tussenstand zijn entree. Devyne Rensch en Chuba Akpom bepaalden de eindstand op 5-0. Weghorst kreeg nog wel twee mogelijkheden om een doelpunt te maken, maar daar is het nog wachten op. “Op het einde hoop je natuurlijk nog je doelpuntje mee te pikken, dat het momentje net komt. Ik had een momentje met Mika (Godts, red.) die ‘m goed voor gaf, maar de bal kwam net iets achter me waardoor de tegenstander er net zijn voet voor kreeg. Als spits wil je altijd je doelpuntje maken, dus dat is jammer. Maar goed, uiteindelijk is het mooi. Een 5-0 overwinning, dus vandaag was het niet nodig”, zo klonk het.

LEES OOK: Perez ziet wereld van verschil bij Ajax: 'Want hij is natuurlijk boring as hell'

Weghorst krijgt zaterdagavond mogelijk een nieuwe kans om zijn eerste treffer voor Ajax te maken. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij Go Ahead Eagles. Volgende week donderdag spelen ze de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League, tegen uitgerekend Weghorst zijn oude werkgever Besiktas.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.