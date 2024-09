Grote verbazing bij Weghorst vlak voordat hij zijn debuut maakt voor Ajax

heeft woensdagavond zijn debuut gemaakt in het shirt van Ajax. De spits zette drie weken geleden weliswaar al zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA, maar vanwege de interlandperiode en de politiestaking moest hij nog even wachten op zijn eerste opwachting in het wit-rood-wit. Woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard was het dan eindelijk zover, maar vlak voor zijn entree gebeurde er nog wel iets opvallends.

Weghorst mocht zich na een uur opmaken voor zijn debuut, een paar minuten nadat Davy Klaassen zijn rentree in het shirt van Ajax had gemaakt. De oud-speler van onder meer AZ, VfL Wolfsburg en Manchester United had zich al snel klaargemaakt en gemeld bij de zijlijn, maar moest trappelend van ongeduld toezien hoe het tiental van Fortuna Sittard juist op dát moment de bal rustig aan het rondspelen was. In afwachting van zijn invalbeurt gooide Weghorst nog maar eens een flesje water over zich heen. De bal ging niet veel later over de achterlijn van Fortuna Sittard en Ajax mocht een hoekschop nemen. Het moment voor Weghorst, maar hij had niet direct door dat hij al groen licht had gekregen.

Bertrand Traoré was op dat moment al onderweg naar de reservebank, maar Weghorst had dat in eerste instantie niet in de gaten. De aanwinst van Ajax vroeg zelfs de vierde man wat nou de bedoeling was. Die gaf Weghorst toestemming het veld te betreden, waarna de Johan Cruijff ArenA ging staan en hem met een luid applaus verwelkomde. Weghorst zat drie weken geleden al in de skybox van zijn nieuwe onderkomen, tijdens de tweede ontmoeting tussen Ajax en Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League. De spits had op die dag zijn contract ondertekend en toen hij op de grote schermen verscheen, klonk er al luid gejuich in het stadion.

