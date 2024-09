Perez schrikt zich kapot en komt met een veelzeggende reactie over Ajax - Fortuna

Kenneth Perez was totaal niet te spreken over het niveau van de eerste helft tussen Ajax en Fortuna Sittard. De Deense analist is vooral geschrokken van het niveau van Fortuna Sittard.

Fortuna Sittard begon met overwinningen op Go Ahead Eagles en Almere City nog wel goed aan het seizoen, maar leed daarna een pijnlijke nederlaag tegen NEC en ging ook onderuit bij NAC Breda. De formatie van coach Danny Buijs is woensdagavond in Amsterdam op weg naar de volgende nederlaag. Ajax ging met een 2-0 voorsprong de rust in. De Amsterdammers zelf lieten in de eerste helft echt geen overtuigende indruk achter, maar Fortuna Sittard was aan de bal veel te slordig om ervan te profiteren.

“Holy…”, was de veelzeggende eerste reactie van Perez in de rustanalyse op ESPN. “Het is een eerste helft vol met balverlies van beide kanten. Bij Ajax iets minder. Ik denk dat die rode kaart exemplarisch is voor de misverstanden die er zijn bij heel veel spelers onderling”, zo klonk het. Fortuna Sittard hoopte de schade in de slotfase van de eerste helft te beperken, maar kwam vlak voor het rustsignaal met een man minder te staan. Na een dramatische pass terug van Samuel Bastien trok Rodrigo Guth aan de noodrem. Guth werkte Chuba Akpom naar de grasmat en kreeg daarvoor de rode kaart.

Perez zag in de eerste helft zowel bij Ajax als Fortuna Sittard ‘veel foute passes en misverstanden’. “Ajax maakt daar beter gebruik van, maar Fortuna is echt van een erbarmelijk niveau. Ik let een beetje op die Halilovic, die natuurlijk wel goed kan voetballen. Maar hij doet ook alleen maar misbaren naar hoe matig zijn medespelers zijn aan de bal”, zo zag Perez.

De tweede helft tussen Ajax en Fortuna Sittard is inmiddels begonnen. Kunnen de Amsterdammers verder weglopen of houdt Fortuna de schade beperkt? Je volgt de ontmoeting hier live!

