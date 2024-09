Zeer opvallende actie van Danny Buijs na 47 minuten bij Ajax - Fortuna Sittard

Een opmerkelijke actie van Danny Buijs in de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard. In de blessuretijd van de eerste helft ging de trainer van Fortuna al richting de kleedkamer. Dat deed hij direct nadat verdediger Rodrigo Guth een rode kaart had gekregen.

Guth haalde in de 46ste minuut de doorgebroken Chuba Akpom neer en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Hij liep de catacomben in en werd al vrij snel gevolgd door Buijs, die na 47 minuten vertrok. Op dat moment was de blessuretijd nog gaande: Ajax had door de overtreding van Guth een vrije trap gekregen op een aantrekkelijke positie.

Buijs besloot die vrije trap – en het restant van de blessuretijd – niet af te wachten. Hij miste uiteindelijk geen belangrijke gebeurtenissen. Henderson schoot de vrije trap tegen ploeggenoot Akpom aan en niet veel later floot Van den Kerkhof voor de rust.

‘Dit is typisch Danny Buijs’

Commentator Michiel Teeling van ESPN vond de actie van Buijs merkwaardig, maar niet geheel verrassend. “Dat is ook wel opmerkelijk, maar ook wel weer typisch Danny Buijs”, zei hij.

Danny Buijs vertrekt vroegtijdig naar de kleedkamer na de rode kaart van Rodrigo Guth 🟥#ajafor — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2024

