Ajax-supporters ergeren zich groen en geel aan ESPN-uitzending van duel met Fortuna

Supporters van Ajax storen zich aan het commentaar van Michiel Teeling in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Op sociale media doen fans hun beklag over de commentator van ESPN. Ze verwijten hem partijdigheid (in het voordeel van Fortuna) en merken op dat Teeling overtredingen ziet ‘die er niet zijn’ van Ajax-spelers.

Met twee doelpunten in de eerste helft was er voor de fans voldoende om voor te juichen. Kenneth Taylor en Bertrand Traoré wisten te scoren. Toch klinkt er in de eerste helft de nodige onvrede over het commentaar van Teeling. Hieronder is een selectie van de reacties te zien op sociaal medium X.

