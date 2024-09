Perez ziet wereld van verschil bij Ajax: 'Want hij is natuurlijk boring as hell'

Kenneth Perez is nog altijd niet onder de indruk van . De middenvelder werd eerder dit kalenderjaar vol bombarie gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA en is ondanks een moeizaam eerste half jaar niet uit de basiself van trainer Francesco Farioli weg te denken, maar Perez is van mening dat hij aan de bal niet veel toevoegt. De Deen vond het daarom een goede zet dat Farioli al vroeg in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard binnen de lijnen bracht.

Ajax kwam in de eerste helft tegen Fortuna Sittard helemaal niet overtuigend voor de dag, maar ging wel met een 2-0 voorsprong de rust in. Bovendien moesten de Limburgers vlak voor de rust door met z’n tienen, waardoor de thuisploeg uiteindelijk een vrij eenvoudige avond beleefde. Perez is ondanks het overtal in een groot deel van de wedstrijd zeer te spreken over het Amsterdamse optreden in de tweede helft. “Ik vond Ajax heel goed in de tweede helft, echt heel goed. Tegen tien man is het niet altijd makkelijk, maar ze wisselden goed af met de voorzetten en steekpassjes door het midden”, zo klonk het na afloop op ESPN.

Perez noemde de vierde Amsterdamse treffer als voorbeeld. Devyne Rensch tikte binnen na een goede steekpass van Mika Godts. “Ik vond Ajax goed spelen, écht goed spelen. Van al die foute passes en misverstanden in de eerste helft was helemaal niks terug te zien in de tweede helft”, zo zag de Deen, die Farioli prees voor zijn wissel vlak na rust. De Italiaan bracht niet alleen Davy Klaassen binnen de lijnen voor Kian Fitz-Jim, maar gunde ook Van den Boomen nog bijna een helft speeltijd. Vooral de invalbeurt van Van den Boomen stemde Perez tevreden. “Ik vond het ook een goede zet om Van den Boomen erin te plaatsen in plaats van die Henderson, want Henderson is natuurlijk echt boring as hell. Er gebeurt gewoon helemaal niks bij hem.”

Volgens Perez voegt Van den Boomen aan de bal meer toe bij Ajax en kon de ploeg hem in de tweede helft goed gebruiken. “Van den Boomen passt, hij doet. Hij zoekt elke keer een oplossing. Dat had deze wedstrijd wel nodig tegen tien man”, zo klonk het.

