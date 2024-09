Jade Anna na doelpunt Kenneth Taylor: 'Ik wilde een grapje maken, maar...'

Jade Anna van Vliet kan woensdagavond niet aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard, maar steunt haar vriend Kenneth Taylor vanuit huis. In video’s op Instagram laat ze blijken mee te leven.

“Ik kan vanavond niet bij de wedstrijd zijn, dus dan zit ik er thuis maar zo bij 😂❤️. My loveee @kennethtaylor_”, schrijft Jade Anna bij een video waarin ze te zien is in Ajax-tenue. Kort na het plaatsen van die video maakte Taylor de 1-0 voor Ajax en dus was Jade Anna door het dolle heen.

Artikel gaat verder onder video

Ze plaatste meteen een video waarop het doelpunt van Taylor te zien was. “Ik wilde gewoon een grapje maken en zeggen: 'Nou, ik had er zo tussen kunnen staan in m'n pakje.' Maar toen filmde ik precies op het goede moment 8️⃣🤍."

LEES OOK: Kenneth Perez vóór aftrap van Ajax - Fortuna al diep onder de indruk: 'Heel mooi, echt schitterend'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.