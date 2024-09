Kwakman: ‘Kan me niet voorstellen dat PSV Perisic daarvoor heeft gehaald’

PSV zal zich spoedig gaan versterken met . Hoewel de Kroaat in zijn carrière vooral als buitenspeler op het veld stond, denkt Kees Kwakman dat de Eindhovenaren hem halen voor een andere positie. Daarbij maakt de analist de vergelijking met de geblesseerde Sergiño Dest.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat PSV bezig is met de komst van Perisic. De verwachting is dat deze transfer woensdagmiddag al wordt afgerond, aangezien beide partijen al tot een mondeling akkoord zijn gekomen. Hoewel Perisic in zijn carrière vooral als linksbuiten heeft gespeeld, verwacht Kwakman dat PSV hem voor een andere positie heeft gehaald, zo geeft hij aan in Tekengeld.

“Dat moet haast wel”, reageert de oud-voetballer op de suggestie of PSV een dubbelfunctie voor Perisic weggelegd ziet. Volgens Kwakman is de regerend landskampioen op de linkervleugel met Noa Lang, Couhaib Driouech, Hirving Lozano en ook Malik Tillman wel voorzien. “Je kunt je niet voorstellen dat Perisic voor die positie is gehaald.”

Perisic als opkomende linksback

Kwakman verwacht dan ook dat Perisic zich bij PSV vooral op de rol van aanvallende linksback zal moeten richten. “In een soort Dest-rol”, voorspelt de analist, waarmee hij doelt op de positie hoog aan de linkerkant. “Die positie heeft hij ook bij Kroatië vaak ingevuld, dus hij kan prima als opkomende linksback spelen. Ze hebben daar natuurlijk toch wel wat problemen met Dest die er nog niet is en Mauro die terugkomt maar blessuregevoelig is.”

Op welke positie moet PSV-target Ivan Perišić gaan spelen? 🔴⚪️



"Ik denk een Dest-rol. Aan die linkerkant hebben ze toch wel wat problemen nu."#Tekengeld — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2024

