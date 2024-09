Ajax bevestigt: Weghorst-gekte stijgt tot ongekende hoogte

is nu al razend populair onder de Ajax-supporters. De centrumspits zette pas eind vorige maand zijn handtekening onder een tweejarig contract in de Johan Cruijff ArenA, maar het meest verkochte shirt van dit seizoen staat nu al op zijn naam. Daarmee houdt Weghorst , Jorrel Hato, én onder zich.

Het was vanaf het begin van de zomer niet de vraag óf, maar wanneer Ajax en Weghorst met elkaar in zee zouden gaan. De Amsterdammers maakten al vóór de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland hun interesse in Weghorst kenbaar. Het duurde echter nog zeker twee maanden voordat hij zich speler van de Nederlandse recordkampioen mocht noemen. Weghorst kan desondanks nu al niet meer stuk bij Ajax. Hij maakte afgelopen woensdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zijn debuut en twee dagen later meldt de club dat zijn shirt het meest verkochte shirt is van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote verbazing bij Weghorst vlak voordat hij zijn debuut maakt voor Ajax

“Hij speelt pas kort bij de club, maar zijn populariteit onder de Ajax-supporters is overduidelijk”, zo klinkt het op de clubsite. Ajax wijst onder meer op het warme onthaal van Weghorst in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League. Weghorst had op die dag zijn handtekening gezet in de Johan Cruijff ArenA, nam in de avond plaats in de skybox en toen hij op het grote scherm verscheen klonk er een orkaan van geluid in het stadion. Woensdagavond stond hij dus voor het eerst op het veld. “Rugnummer 25 knalde direct door het plafond”, zo schrijft Ajax over het shirt van Weghorst.

Klaassen komt eraan

De top vijf populairste namen op de Ajax-shirts wordt gecompleteerd door Brobbey, Hato, Henderson en Traoré. Het lijkt echter niet lang te duren voordat Davy Klaassen zich ook ergens bovenin zal melden. “Snelste stijger: het zal je niet verbazen dat Klaassen momenteel de snelste stijger is tussen alle Ajacieden als het gaat om de verkoop van zijn rugnummer. De middenvelder sloot Ajax na een seizoen in Italië weer in zijn armen. De Ajax-supporters toonden hun dankbaarheid voor de ras-Ajacied door zijn hernieuwde dienstverband te belonen met een ovationeel applaus (tegen Fortuna Sittard, red.). En dus momenteel massaal te kiezen voor rugnummer 18”, zo leest het.

Hoeveel doelpunten maakt Weghorst dit seizoen voor Ajax? Laden... 26% Niet meer dan 10 45.2% Tussen de 10 en 15 19.4% Tussen de 15 en 20 9.5% Meer dan 20 620 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.