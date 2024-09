Ajax - Besiktas op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Ajax begint donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA aan de competitiefase van de Europa League. De Amsterdammers nemen het op tegen het Turkse Besiktas, de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat begint deze wedstrijd? Hoe kijk je Ajax - Besiktas als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Ajax - Besiktas?

De bal gaat donderdagavond om 21.00 uur voor het eerst rollen in Amsterdam. Besiktas, dat in de Turkse competitie nog niet verloren heeft, is de eerste tegenstander van het Ajax van Francesco Farioli in de competitiefase van de Europa League. De wedstrijd wordt, zoals alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League, uitgezonden op Ziggo Sport.

Op welke zender is Ajax - Besiktas te zien?

De wedstrijd tussen Ajax en Besiktas is te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing, gepresenteerd door Helene Hendriks, begint om 20.15 uur, met analyses van Wesley Sneijder en Ronald de Boer. Het commentaar tijdens de wedstrijd komt van Sierd de Vos, en verslaggeefster Noa Vahle zorgt voor de interviews en het laatste nieuws. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Ajax en Besiktas te kijken.

Hoe kijk je Ajax – Besiktas als je geen klant bent van Ziggo?

Wie geen abonnement heeft bij Ziggo, maar bijvoorbeeld bij KPN of Odido zit, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo Go-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.