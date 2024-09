'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad onthult dat de 35-jarige Italiaan er zelfs voor heeft gezorgd dat een tafel die altijd middenin de kleedkamer van de Amsterdammers stond is verwijderd.

In de AD Voetbal Podcast komt woensdag ter sprake hoe Farioli Ajax naar zijn hand probeert te zetten. De trainer besloot zijn selectie vorige week al eens mee te nemen naar het clubmuseum om hen zo bewust te maken van de rijke historie van de Amsterdammers. Bovendien kwam oud-speler Ronald de Boer in het Engels een presentatie houden voor de spelersgroep.

"Daar zat ook een artikel uit 2019 van Luke Edwards, een schrijver van The Telegraph in", zegt Inan. "Dat was een soort ode aan Ajax, met als rode lijn: Deze club kent diepe dalen maar komt altijd terug. Dat was meteen ook de boodschap die Farioli wilde meegeven aan de groep en ook aan de stafleden. Zo van: Jongens, we hebben nu zo'n diep dal, werk alsjeblieft kei- en keihard met elkaar en we gaan weer mooie tijden beleven. Ik vond het wel wat hebben", aldus de clubwatcher.

"Een trainer van 35 jaar die werkelijk óveral aan denkt", vervolgt Inan, die dat illustreert met een opmerkelijk voorbeeld. "Er stond een ovalen tafel in de kleedkamer. Die heeft hij laten verwijderen omdat hij zich er groen en geel aan ergerde dat de spelers, bijvoorbeeld bij een achterstand in de rust, elkaar niet in de ogen aankeken maar tegen de tafelrand aan zaten te gluren. Dus er staan nu wat andere tafels, maar dit is ook zo'n actie van Farioli die de kleinste details aangrijpt om de groepsdynamiek en de team spirit aan te wakkeren."

