Farioli hield Ajax-selectie zaterdagavond vast op club na gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

De spelers van Ajax mochten bij hun terugkeer in Amsterdam na het uitduel met Go Ahead Eagles (1-1) niet direct richting huis, zo vertelt in gesprek met Ajax TV. Trainer Francesco Farioli wilde namelijk eerst een vergadering houden om alles wat er mis ging te bespreken.

Ajax wist zaterdagavond niet te imponeren. Op bezoek bij Go Ahead Eagles eindigde het in 1-1, waarmee de Amsterdammers nog goed zijn weggekomen. Dat is Farioli totaal niet bevallen, zo weet ook Rensch. “Toen we aankwamen (in Amsterdam, red.), hebben we gelijk een meeting gehad”, vertelt de verdediger. “We hebben gehad over wat er beter moet. We hebben het doorgenomen en een soort van achter ons gelaten, want er staat weer een belangrijke wedstrijd te wachten op ons”, doelt hij op het duel met Besiktas in de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee deelt opmerkelijk nieuwtje over Farioli, Driessen komt met pijnlijke reactie

Volgens Rensch gaat Ajax nu hard werken om ervoor te zorgen dat de dingen die zaterdag niet goed gingen, voortaan wel lukken. “Er moeten dingen beter in de opbouw en het drukzetten”, legt hij uit. Hoewel er bij het team nog het nodige moet verbeteren, heeft Rensch het idee dat het bij hem persoonlijk wel lekker gaat. “Ik voel me fit en goed. Ik zit lekker in mijn vel. De rol die ik heb, ligt me goed. Het belangrijkste is dat je kan en mag spelen als je fit bent.” Dat mag de verdediger ook van Farioli. Dit seizoen kreeg hij alleen in de competitieduels met Heerenveen en NAC geen minuten van de Italiaanse oefenmeester.

LEES OOK: Erik ten Hag doet Ajax-supporters pijn met uitspraak voorafgaand aan weerzien met FC Twente

Rensch gelukkig met eigen optredens

Het feit dat hij veel mag spelen, doet Rensch goed. “Die lijn moet ik nu doortrekken”, is de verdediger streng voor zichzelf. “In de opbouw doe ik mee en in de aanval mag ik in de zestien komen. Ik kan mijn diepteruns maken en heb de vrijheid af en toe op het middenveld te komen. Daar liggen mijn grootste kwaliteiten. Ik heb het geluk dat ik het in die rol kan laten zien”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.