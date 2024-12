Veelbesproken Bounida ook bij tweede invalbeurt razendsnel belangrijk voor Jong Ajax

De veelbesproken heeft vrijdagavond bij zijn tweede invalbeurt in Jong Ajax opnieuw razendsnel indruk weten te maken. De achttienjarige aanvaller stond koud een minuut in het veld toen hij in het duel met TOP Oss op fraaie wijze de 1-1 binnen wist te schieten.

Bounida debuteerde afgelopen, ook als invaller, tegen De Graafschap voor Jong Ajax. Meteen was de in België geboren linksbuiten belangrijk voor de talentenploeg, door in blessuretijd zeer fraai de 2-0 eindstand op het bord zette. Een dag later kwam transferjournalist Fabrizio Romano met onheilspellend nieuws over Bounida, wiens contract komende zomer afloopt. Meerdere topclubs hebben het talent in het vizier, zo meldde de Italiaan, die er tevens op wees dat de aanvaller recent van zaakwaarnemer is gewisseld. Later op de dinsdag ontstond beroering op social media toen uitlekte dat Bounida in Amsterdam een gigantisch jaarsalaris opstrijkt.

Vrijdagavond liet de Bounida zien dat hij niet snel van de wijs is te brengen. Jong Ajax-trainer Frank Peereboom bracht de aanvaller na een dik uur spelen in het veld tegen TOP Oss, dat even eerder op een 1-0 voorsprong was gekomen via Julian Kuijpers. Nog geen minuut later was het al raak: Bounida verschalkte TOP-doelman Mike Havekotte met een knap schot in de rechterbovenhoek: 1-1.

62' ➡️ Rayane Bounida komt in het veld

63' ➡️ Rayane Bounida scoort #TOPJAJ — ESPN NL (@ESPNnl) December 13, 2024

