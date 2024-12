Geschokte reacties om salaris van Rayane Bounida (18) na debuut voor Ajax

Het salaris van is daags na zijn droomdebuut voor Jong Ajax onderwerp van gesprek op social media. Supporters van de Amsterdamse clubs staan versteld van wat het achttienjarige toptalent nu al opstrijkt.

Bounida maakte maandagavond in het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met De Graafschap zijn eerste minuut in het betaald voetbal. De Belgische aanvallende middenvelder viel vier minuten voor tijd bij een 1-0 voorsprong in en bepaalde vervolgens diep in blessuretijd de eindstand op 2-0.

Een dag later is het salaris van Bunida Bounida onderwerp van gesprek op social media. “Een wanhoopsdaad”, zo reageert een van de grootste fanaccounts van Ajax op het jaarsalaris van Bounida van naar verluidt 500.000 euro.

Toen Ajax de belofte twee jaar geleden wegplukte uit de jeugdopleiding van Anderlecht, deelde de club dat verbluffende jaarsalaris uit. Bounida loopt aankomende zomer uit zijn contract bij Ajax, waardoor de Amsterdammers aanstalten zullen moeten maken om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Groot talent, maar dat was 100% een wanhoop daad. — 𝖠𝖥𝖢 𝖠𝗃𝖺𝗑 (@_Glennmahh) December 9, 2024 Dus ze hebben al +-2mill overgemaakt naar hem geen idee als er nog rare bonussen in zijn contract hebben staat als hij 500k heeft gekregen kan er nog meer gekke dingen instaan en zijn contract loopt af hij zal behoorlijk moeten inleveren gaat hij dat doen denk het niet — Ajaxamsterdamnews (@Ajaxdamsconews) December 9, 2024 16 jarige! — Piethein Leune (@pietheinleune) December 10, 2024 500-750K — Han van Jalst (@hanvanjalst020) December 10, 2024 Eens wat betreft Banel, echter heeft Bounida met name vorig seizoen wel echt teleurgesteld. Zeker voor iemand met zo’n salaris. Ik verbaas me altijd over de hype als iemand een goal maakt — Amsterdam Zuidoost (@ZuidOoost) December 10, 2024 Wel van plan, maar gaat flink salaris moeten inleveren dus de bal ligt bij team Bounida — Matthias (@Mqtthias_) December 9, 2024

