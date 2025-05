Derksen komt met heel ander geluid over Makkelie, Genee en Borst grijpen in: 'Wat heeft dat met elkaar te maken?'

Johan Derksen en Valentijn Driessen komen in Vandaag Inside met een heel ander geluid over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie, afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tussen NEC en Willem II. De arbiter kreeg alom complimenten voor de manier waarop hij adequaat ingreep bij de heftige botsing tussen ploeggenoten en Koki Ogawa én het menselijke gebaar dat hij daarna naar een geëmotioneerde NEC-speler maakte. Driessen en Derksen beginnen echter over Makkelies (vermeende) seksuele geaardheid, tot ontsteltenis van Wilfred Genee en bargast Hugo Borst.

In minuut 41 brak grote paniek uit bij spelers van zowel NEC als Willem II, toen Proper en Ogawa op elkaar knalden en vooral eerstgenoemde er ernstig aan toe leek te zijn. Makkelie gebaarde gelijk naar de kant dat er snel hulp moest komen voor Proper. Nog tijdens de wedstrijd maakte NEC via sociale media bekend dat Proper, die uiteindelijk onder applaus per brancard van het veld werd gedragen, gelukkig weer bij kennis was. Na een lang oponthoud kon de eerste helft uiteindelijk worden hervat, al zaten veel spelers op dat moment nog hoog in de emotie. Zo was NEC-verdediger Ivan Márquez tot tranen geroerd door de situatie. Makkelie had het in de gaten en zocht de Spanjaard vlak voor de hervatting nog even op voor een knuffel. Het gebaar van de arbiter oogstte lof op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lieveling van Derksen moet oppassen: ‘Vroeg of laat volgt de hakbijl’

In de maandaguitzending van Vandaag Inside komt het optreden van Makkelie in Nijmegen ook ter sprake. Driessen gaat niet mee in de lofzang op de arbiter. "Het was verschrikkelijk wat daar gebeurde, maar Makkelie maakt er natuurlijk wel een show van en gaat vervolgens die Marquez omarmen. Dan denk ik: waarom? Hij moest zich ook verklaren op LinkedIn. Zou hij dat ook met Thomas Ouwejan gedaan hebben? Of alleen met zo'n grote, mooie Spanjaard?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich hardop af. Derksen haakt in: "Wat had hij gezegd als die Marquez dat grensoverschrijdend gedrag noemt? Kijk: als wij dat bij een vrouw doen, dan krijg je de woke-gemeenschap over je heen."

LEES OOK: Derksen haalt keihard uit: 'Dieptepunt in zijn carrière, groot onrecht!'

Genee grijpt in: "Jongens, kom op. Die man deed dat spontaan, die deelde mee in de emotie." Daar is Derksen het op zich wel mee eens, maar hij vindt het toch nodig om de seksuele geaardheid van de arbiter erbij te halen: "Ik denk wel dat hij het goed bedoelt, maar het is wel typisch als een homo aan je zit te plukken." Genee weet niet wat hij hoort. "Wat is dat nou toch weer? Sjongejongejonge, wat heeft dat nou met elkaar te maken?", vraagt de presentator zich af. Bargast Hugo Borst: "Hier heeft Johan gewoon een ouderwetse oorvijg nodig." Driessen neemt het echter op voor De Snor: "Makkelie heeft wel een beetje de naam dat hij altijd aan spelers zit. Gewoon dit", zegt de journalist terwijl hij demonstratief aan de schouder van René van der Gijp schudt. Genee roept uit: "Wat is dit nou allemaal? Dat doet René ook de hele tijd tijdens uitzendingen, die zit ook steeds van 'ouwe reus'", aldus de presentator.

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen (76) hint naar carrièreswitch 🔗

👉 Enorme opluchting voor Johan Derksen: 'Euforisch heet dat dan, hè?'🔗

👉 Johan Derksen ontvangt woedend telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside 🔗

👉 Sylvie Meis slaat keihard terug naar Derksen, 'zeer gemene reacties' op YouTube 🔗

👉 Johan Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside 🔗