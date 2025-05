Makkelie schrikt: 'Ik ben veel gewend bij de politie, maar dit...'

Danny Makkelie is nader ingegaan op de gebeurtenissen in de eerste helft van de competitiewedstrijd tussen NEC en Willem II. De arbiter reageerde adequaat én menselijk toen ploeggenoten en Koki Ogawa vlak voor rust met hun hoofden tegen elkaar knalden en eerstgenoemde uiteindelijk met een brancard van het veld moest.

In minuut 41 brak grote paniek uit bij spelers van zowel NEC als Willem II, toen Proper en Ogawa op elkaar knalden en vooral eerstgenoemde er ernstig aan toe leek te zijn. Makkelie gebaarde gelijk naar de kant dat er snel hulp moest komen voor Proper. Nog tijdens de wedstrijd maakte NEC via sociale media bekend dat Proper, die uiteindelijk onder applaus per brancard van het veld werd gedragen, gelukkig weer bij kennis was.

Na een lang oponthoud kon de eerste helft uiteindelijk worden hervat, al zaten veel spelers op dat moment nog hoog in de emotie. Zo was NEC-verdediger Ivan Márquez tot tranen geroerd door de situatie. Makkelie had het in de gaten en zocht de Spanjaard vlak voor de hervatting nog even op voor een knuffel. Het gebaar van de arbiter oogstte lof op sociale media.

Reactie van Makkelie

"Voetbal is soms keihard, en tegelijk ook ongelooflijk menselijk", schrijft Makkelie zelf op LinkedIn. "Als scheidsrechter ben je op zo’n moment geen wedstrijdleider meer, maar allereerst mens. Ondanks mijn achtergrond bij de politie, waar ik wel wat gewend ben, zag dit er niet goed uit en zat de schrik er ook bij mij goed in."

"De reactie van de spelers was indrukwekkend: NEC’ers en Willem II’ers troosten elkaar en vormden samen een kring om Proper heen, om hem bescherming en privacy te geven. Een stil moment van verbroedering, waarin clubkleuren ineens niet meer tellen", vervolgt de arbiter, die de hoop uitspreekt dat het snel weer beter gaat met Proper. Zondag meldde NEC dat de middenvelder het na een 'pittige nacht' naar omstandigheden goed maakt.

"Ook de emoties bij anderen waren zichtbaar”, merkte Makkelie. “Ivan Márquez was zichtbaar aangeslagen toen ik het spel wilde hervatten. Ik gaf hem op dat moment een omhelzing, puur op gevoel. Soms is dat het enige juiste wat je kunt doen. Even later moest ik het spel opnieuw onderbreken na signaleren vanuit het publiek, vanwege een onwelwording op de tribune. Ook daar kwam het medisch team snel in actie. Gelukkig kon de supporter na behandeling zelfstandig het stadion verlaten. Voetbal draait om strijd, passie en resultaat. Maar op dit soort momenten herinnert het ons er ook aan dat we boven alles gewoon mensen zijn. En dat is misschien wel het mooiste van dit spel.”

