Nóg een medisch noodgeval bij NEC - Willem II

De wedstrijd tussen NEC en Willem II lag zaterdagmiddag tweemaal stil. Eerst was er een medisch noodincident op het veld, daarna op de tribune.

De spelers werden na veertig minuten eerst opgeschrikt door een botsing tussen NEC-spelers Koki Ogawa en Dirk Proper, die met de hoofden tegen elkaar kwamen. De medische staf was snel ter plaatse, terwijl andere spelers de betrokken NEC’ers afschermeden. Ook werd een doek gespannen om de voetballers.

Proper moest uiteindelijk vervangen worden, al verzekerde stadionspeaker Gerry van Campen dat de aanvoerder van NEC ‘oké’ was. Ogawa kon de wedstrijd vervolgen. Vlak na de botsing was er een medische noodsituatie op de tribune. Een dokter van NEC snelde naar de tribune om een fan te behandelen die onwel was geworden.

Onwel geworden fan bij kennis

Commentator Leo Oldenburger kwam vervolgens met een update: “Goed nieuws vanaf de tribune: diegene die behandeld wordt is in ieder geval bij kennis.” Er kwam een ambulance het veld op, al leek de onwel geworden fan op eigen kracht de tribune af te kunnen komen. Hij kreeg applaus van andere fans in het stadion.

Zodoende moest scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd in korte tijd tweemaal staken. Op het moment van de incidenten leidde Willem II met 0-1, door een eigen doelpunt van Calvin Verdonk. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.