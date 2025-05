Grote paniek bij NEC - Willem II: spelers schermen Proper en Ogawa af

Tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen NEC Nijmegen en Willem II heeft een akelige botsing plaatsgevonden tussen Koki Ogawa en Dirk Proper. De wedstrijd is er tijdelijk voor gestaakt. Proper is per brancard van het veld vervoerd.

In de 41ste minuut van de wedstrijd botsten NEC-spelers Ogawa en Proper vol tegen elkaars hoofd aan. ESPN-commentator Leo Oldenburger schrok er behoorlijk van: "Oeh, dat is een smerige botsing zeg. Dit is echt een hele, hele harde vervelende botsing."

LEES OOK: Nóg een medisch noodgeval bij NEC - Willem II

Scheidsrechter Danny Makkelie wuifde meteen naar de kant om om verzorging te roepen. De spelers van NEC en Willem II gingen om de spelers heen staan. Er heerste grote paniek bij Ivan Marquez, die in tranen uitbarstte. Ook Sontje Hansen was erg aangedaan. De spelers lagen enige tijd op de grond.

Proper is per brancard van het veld gegaan en naar het ziekenhuis vervoerd. NEC-stadionspeaker Gerry van Campen meldde even later: "Dirk is oké." Het thuispubliek scandeerde de naam van de middenvelder. Ogawa kon de wedstrijd wel vervolgen. Emotie overheerste in de tijd erna. Spelers van Willem II en NEC zochten elkaar op omhelsden elkaar.

Tijdens de analyse van de ESPN-uitzending gingen bij Kees Luijckx de gedachten meteen naar AZ - NEC van 2023. Toen vond er een soortgelijke situatie plaats: "Daar waren wij ook bij, met Bas Dost. Je schrikt je kapot en je ziet het ook aan al die gasten. En wij ook. Gelukkig gaat het weer goed, maar je schrikt je kapot bij die situaties."

Inmiddels is de wedstrijd weer hervat. Klik hier voor alle updates in ons liveverslag van de Eredivisie.

