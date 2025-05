Makkelie oogst lof voor menselijk gebaar in Nijmegen: 'Mag ook weleens gezegd worden'

Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt grote complimenten voor zijn optreden bij de Eredivisiewedstrijd tussen NEC en Willem II. De arbiter reageerde adequaat én menselijk toen ploeggenoten en Koki Ogawa vlak voor rust met hun hoofden tegen elkaar knalden en eerstgenoemde uiteindelijk met een brancard van het veld moest.

In minuut 41 brak grote paniek uit bij spelers van zowel NEC als Willem II, toen Proper en Ogawa op elkaar knalden en vooral eerstgenoemde er ernstig aan toe leek te zijn. Makkelie gebaarde gelijk naar de kant dat er snel hulp moest komen voor Proper. Nog tijdens de wedstrijd maakte NEC via sociale media bekend dat Proper, die uiteindelijk onder applaus per brancard van het veld werd gedragen, gelukkig weer bij kennis was.

LEES OOK: Grote paniek bij NEC - Willem II: spelers schermen Proper en Ogawa af

Na een lang oponthoud kon de eerste helft uiteindelijk worden hervat, al zaten veel spelers op dat moment nog hoog in de emotie. Zo was NEC-verdediger Ivan Márquez tot tranen geroerd door de situatie. Makkelie had het in de gaten en zocht de Spanjaard vlak voor de hervatting nog even op voor een knuffel. Het gebaar van de arbiter oogst lof op X: "Voetbalsupporters zeiken altijd op Makkelie. Maar in deze situatie reageerde hij uiterst adequaat en ook de knuffel aan die speler van NEC die in tranen was, na de botsing", schrijft een kijker. "Nog even complimenten aan Danny Makkelie hoe hij is omgegaan met de situatie rond Dirk Proper gisteren. Ook daarna in gesprek met de NEC spelers en een knuffel aan de zeer aangeslagen Ivan Marquez", aldus een andere twitteraar. "Mag ook weleens gezegd worden!", klinkt het instemmend in de reacties.

© ESPN

Voetbalsupporters zeiken altijd op Makkelie. Maar in deze situatie reageerde hij uiterst adequaat en ook de knuffel aan die speler van NEC die in tranen was, na de botsing #necwil — GJ (@Bakkert_GJ) May 3, 2025 Nog even complimenten aan Danny Makkelie hoe hij is omgegaan met de situatie rondom Dirk Proper gisteren. Ook daarna in gesprek met de NEC spelers en een knuffel aan de zeer aangeslagen Ivan Marquez. #NECWIL — mika024 (@mika024_) May 4, 2025

