El Ahmadi ziet in Nederlander ‘beste ter wereld op zijn positie’

Karim El Ahmadi ziet in ‘de beste nummer 6 van de wereld’. Dat laat hij weten in het ESPN-programma Voetbalpraat. De oud-middenvelder blikt terug op Internazionale - FC Barcelona (4-3), waarin De Jong niet kon voorkomen dat zijn ploeg de finale van de Champions League misliep. Naast De Jong noemt El Ahmadi nog een andere Nederlander die in aanmerking komt voor de beste speler op zijn positie.

FC Barcelona werd dinsdagavond na een tweede spektakelstuk tegen Internazionale uitgeschakeld in de Champions League. Even leken de Catalanen de finale te bereiken dankzij een late goal van Raphinha, maar door doelpunten in de blessuretijd en in de verlenging trok Inter alsnog aan het langste eind. Danny Koevermans is ondanks de uitschakeling lovend: “Barcelona was de laatste paar jaar niet zo leuk meer, maar nu is het weer echt gewoon genieten om naar te kijken in LaLiga en ook in de Champions League."

Presentator Milan van Dongen is verwonderd over de Spaanse kranten, die over De Jong schreven: “Soms zijn ze lyrisch en soms zie je dat ze het weer op hem gemunt hebben. Ik zag vandaag ook weer hele gekke artikelen dat hij het overzicht miste, ofzo.” Koevermans slaat die kritiek plat: “Hij heeft altijd het overzicht. Verdedigende meters doet hij ook. Hij doet alles, hij is de alleskunner van de ploeg.”

El Ahmadi haakt in: “Ik vind hem één van de beste… dé beste nummer 6 van de wereld. Als hij echt gewoon op 6 speelt en het spel naar zich toetrekt, vind ik hem de beste. Misschien met Rodri samen.” Anco Jansen vult aan: “Dit seizoen is Rodri er niet (geblesseerd, red.), dus ik ben het denk ik met je eens.” El Ahmadi noemt nog een andere kandidaat: “Je hebt Gravenberch natuurlijk ook, die het heel goed doet, maar Frenkie de Jong, die eist alles op.”.

