Te Kloese baalt: 'We hebben er zóveel tijd, geld en energie in gestoken'

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord baalt van de afgeketste transfer van Assane Diao. De achttienjarige aanvaller van Real Betis leek hard op weg naar De Kuip, maar vlak na het verstrijken van de transferdeadline werd duidelijk dat Diao tóch niet voor de Rotterdammers zal gaan spelen.

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsbuiten richtte Feyenoord in eerste instantie de pijlen op Andreas Skov Olsen van Club Brugge. Toen de Deen niet haalbaar bleek schakelde Te Kloese door naar Diao. Die had zelfs de medische keuring al doorstaan, maar besloot op het laatste moment toch af te zien van de transfer. Een dag later werd duidelijk waarom: Diao zou te hebben gemeend dat zijn overstap naar Feyenoord 'te overhaast' zou komen, waardoor hij de voorkeur gaf aan een langer verblijf in Sevilla.

"Dat wij dat anders hadden willen zien? Zeker weten", laat Te Kloese optekenen in gesprek met ESPN. "Daarom hebben we er zoveel tijd, geld en energie in gestoken", vervolgt de bestuurder, die het onderwerp wel positief wil afsluiten: "Aan de ene kant is het jammer dat zo'n jongen niet uit Spanje kan komen of een andere jongen niet uit België, maar aan de andere kant geeft het wel aan dat we nu op pole position liggen om zulke jongens wel te gaan halen."

Oude bekende komt mogelijk opnieuw in beeld bij Feyenoord

Mocht Feyenoord na de deadline alsnog een rechtsbuiten aan de selectie van trainer Brian Priske willen toevoegen, dan zou de club mogelijk opnieuw uit kunnen komen bij Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër verliet de club afgelopen zomer transfervrij na een dienstverband van drie seizoenen en is er vooralsnog niet in geslaagd een nieuwe werkgever te vinden. Zijn oud-ploeggenoot Kostas Lamprou sprak op Deadline Day bij ESPN de verwachting uit dat Jahanbakhsh er wel voor open zou staan om alsnog een nieuwe verbintenis bij Feyenoord aan te gaan.

