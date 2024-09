Feyenoord loopt op slotdag rechtsbuiten mis, oude bekende mogelijk een optie: 'Niet ondenkbaar'

Feyenoord liep op de slotdag van de transfermarkt meerdere targets voor de rechtsbuitenpositie mis. Volgens ESPN-verslaggever Sinclair Bischop is het niet uitgesloten dat weer op de radar komt bij de Rotterdammers. De journalist is namelijk van mening dat de rechtsbuitenpositie van Feyenoord ‘wel kwetsbaar’ is, zeker met het ook op loodzware programma.

De bekerwinnaar van afgelopen seizoen had met Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Anders Dreyer (Anderlecht) en Assane Diao (Real Betis) drie kandidaten voor de vacante positie aan de rechterkant. Na het verstrijken van de transferdeadline waren geen van deze deals afgerond. Door ‘problemen aan de kant van de speler’ zou Feyenoord naast de komst van Diao hebben gegrepen. Mogelijk komen de Rotterdammers daarom weer uit bij oude bekende Jahanbakhsh.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zeer opmerkelijk: Feyenoord meldde zich bij Nederlander die déze zomer al een transfer maakte

"Feyenoord heeft natuurlijk Jahanbakhsh laten gaan. Die heeft nog geen club. Dat zou eventueel, als er echt helemaal niets doorgaat, weer een optie kunnen worden", aldus Bischop in het ESPN-programma De Voetbalkantine: Transfer Deadline Show. "Aan de andere kant is er natuurlijk doorgeselecteerd. Die positie moet nog ingevuld worden. Niet wetende dat het allemaal zo stroef zou verlopen en dat Stengs zwaar geblesseerd zou raken."

Rechtsbuitenpositie Feyenoord kwetsbaar

Bischop meldt wel dat dit nu niet speelt, maar sluit een eventuele poging van Feyenoord niet uit. “Er is wel een streep door de rekening gekomen dat Stengs zwaar geblesseerd is geraakt. Eigenlijk ging Feyenoord er vanuit dat het met Skov Olsen goed zou komen. Dus die positie is wel kwetsbaar. Feyenoord gaat dadelijk een hele reeks zware wedstrijden met de Champions League tegemoet. Dus het is niet ondenkbaar dat eventueel transfervrij nog een optie zou kunnen zijn. Het is niet zo concreet dat dit nu op dit moment speelt."

LEES OOK: Hans Kraay jr. komt met een héél ander geluid over Feyenoord en Justin Bijlow

Lamprou juicht terugkeer Jahanbakhsh bij Feyenoord toe

Kostas Lamprou, die ook te gast was bij het ESPN-programma, was afgelopen seizoen ploeggenoot van Jahanbakhsh en sluit een terugkeer niet uit. “Het zou kunnen”, reageert hij desgevraagd. “Ik heb in juni samen met Ali lang samen getraind. Het liefst wil hij een stap maken. Hij zei: mijn tijd is eigenlijk op bij Feyenoord. Hij is een hele respectvolle jongen. Ik denk dat hij er wel voor open zou staan als Feyenoord opnieuw terugkomt, denk ik persoonlijk. Hij is een hele nette jongen. Ik zou het heel leuk vinden als hij weer bij Feyenoord gaat voetballen. Het is een hele goede voetballer. Op en top prof. Die kan Feyenoord goed gebruiken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voor Brian Priske springt één tegenstander ertussenuit in de Champions League

De trainer van Feyenoord laat zijn licht schijnen over de Champions League-loting.