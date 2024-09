Hans Kraay jr. komt met een héél ander geluid over Feyenoord en Justin Bijlow

Hans Kraay junior denkt dat zich ‘binnen afzienbare tijd’ weer eerste doelman van Feyenoord mag noemen. De Rotterdammer, die afgelopen week nog een transfer naar Southampton zag afketsen, is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan . Kraay jr. ziet de Duitser geen overtuigende indruk maken en verwacht binnenkort een nieuwe switch onder de lat in De Kuip.

Bijlow was lang onomstreden onder de lat, maar had de pech dat hij regelmatig langdurig aan de kant stond met een blessure. Dat was in het kampioensjaar 2023 zo en in het afgelopen seizoen eveneens in het geval. Beide keren verving Wellenreuther hem met verve. Het was in de aanloop naar dit seizoen dan ook de vraag wie zich onder de nieuwe trainer Brian Priske eerste doelman mocht gaan noemen. Bijlow maakte weliswaar nog onderdeel uit van de EK-selectie van het Nederlands elftal, maar kreeg in de aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV te horen dat Wellenreuther onder de lat zou staan.

Priske heeft zijn keuze gemaakt: Wellenreuther is zijn eerste doelman. Bijlow koos eieren voor zijn geld en vertrok vorige week na afloop van het uitduel met Sparta, waarin hij al afscheid nam van de meegereisde Feyenoord-supporters, naar Engeland om zijn overgang naar Southampton af te ronden. De club uit de Premier League zou de Nederlander in eerste instantie op huurbasis overnemen en kon hem dan na dit seizoen definitief vastleggen. Maar zover zal het niet komen. De overgang van Bijlow naar Southampton ketste om medische redenen af. De international is terug in Rotterdam-Zuid en Kraay jr. verwacht dat hij binnenkort ‘gewoon’ weer onder de lat staat.

“Bijlow is natuurlijk emotioneel weggegaan. Feyenoord is zijn club, hij is een icoon en heeft op de harde kern gestaan”, zo begint Kraay jr. zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Hij was in Southampton, moest weer terug. Het lijkt alsof er alleen maar verliezers zijn, maar ik denk dat Bijlow toch de grote winnaar gaat worden. Ik denk dat hij over vier, vijf weken gewoon de eerste keeper is.” Wellenreuther maakte in de voorbije twee seizoenen als vervanger van de geblesseerde Bijlow een uitstekende indruk, maar Kraay jr. vermoedt dat de Duitser het niet heel prettig vindt dat Bijlow nu op zijn positie jaagt. “Wellenreuther keepte altijd goed als Bijlow geblesseerd was, die zat niet in zijn nek op de bank. Ik heb de indruk dat Wellenreuther toch dacht van: goh, lekker dat hij naar Southampton gaat, dan heb ik eventjes een beetje rust.”

Maar die transfer ging dus niet door. “Nu zit Bijlow, die zich perfect gedraagt en niets ondermijnt, elke keer op de bank. Ik denk dat Bijlow na twee, drie foutjes van Wellenreuther, in elk geval binnen afzienbare tijd eerste keeper wordt”, zo voorspelt Kraay jr. Het zou Bijlow goed uitkomen, want door zijn reserverol in Rotterdam-Zuid is hij ook zijn plek in het Nederlands elftal kwijt. Ronald Koeman bracht afgelopen vrijdag zijn selectie voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland naar buiten. Hij heeft gekozen voor de doelmannen Bart Verbruggen, Mark Flekken en Nick Olij.

