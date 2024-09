Nick Olij komt na Willem II - Sparta met belangrijk nieuws over zijn toekomst

Nick Olij staat tot minstens de winterstop ‘gewoon’ onder de lat bij Sparta Rotterdam. De doelman werd na vorig weekeinde nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij de nummer acht van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, maar bevestigde zaterdagavond na afloop van de uitwedstrijd tegen Willem II dat hij blijft.

Sparta nam Olij in de zomer van 2022 over van NAC Breda. Hij groeide sindsdien uit tot een van de beste keepers op de Nederlandse velden. Olij stond al een aantal keer dicht bij een vertrek uit Spangen. Zo viel zijn naam vorig jaar nog bij Ajax, maar de toenmalige technisch directeur Sven Mislintat gaf de voorkeur aan Diant Ramaj. Ajax werd ook deze transferwindow genoemd, maar Feyenoord leek de belangrijkste gegadigde om er met de handtekening van Olij vandoor te gaan.

Vervanger van Bijlow

De nummer twee van het afgelopen seizoen stond een week geleden nog op het punt afscheid te nemen van Justin Bijlow. Het was de bedoeling dat de Rotterdammer in eerste instantie op huurbasis de overstap naar Southampton zou gaan maken en zich na dit seizoen definitief zou verbinden aan de club uit de Premier League. Feyenoord zag in Olij de ideale vervanger en de doelman van Sparta bevestigde na afloop van de Rotterdamse stadsderby dat zijn management had gesproken met de topclub uit Zuid. Maar twee dagen later kwam naar buiten dat de overgang van Bijlow naar Southampton was afgeketst.

Olij is niet bezig met een transfer

Feyenoord viel dus af. Olij noemde zaterdagavond na afloop van de uitwedstrijd tegen Willem II geen clubs, maar gaf wel aan dat er van de week een streep ging door een transfer. “Nee, want ik blijf”, zo reageerde de sluitpost voor de camera van ESPN op de vraag of hij in de laatste dagen van de transferwindow nog ergens op hoopt. Olij geeft aan er ook helemaal niet meer mee bezig te zijn (geweest). “Nee, helemaal niet. Ik kreeg dinsdag te horen dat de club waar we mee bezig waren was afgehaakt. Daarna was er nog één club waarmee we contact hebben gehad. Dat ging ook niet door want de keeper werd niet verkocht. Dan is het eigenlijk heel simpel. Ik ga hier dan ook geen mooi weer spelen. Het is dan heel simpel: ik blijf bij Sparta.”

Olij heeft op Het Kasteel nog een contract tot medio 2026. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij bij een mooi voorstel een stap zou willen maken, maar heeft er zeker geen problemen mee om nog wat langer met het embleem van Sparta op zijn borst te keepen. “Ik heb vanaf het begin ook aangegeven dat ik het geen schande vind en ik me heel goed voel om hier te spelen. Dan ben je daar ook heel blij mee”, zo klinkt het.

🎉 De vlag kan uit bij Sparta: Nick Olij blijft bij de club 👏#wilspa — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2024

