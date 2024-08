Olij moet miljoenen kosten: naast Feyenoord hebben ook Ajax en PSV contact gezocht

Het zou ‘gek’ zijn als Nick Olij bij Ajax en PSV op het lijstje ontbreekt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad zondagavond. Olij staat momenteel nog onder contract bij Sparta Rotterdam, maar Feyenoord heeft hem op de korrel als vervanger van Justin Bijlow. Omdat het bij zowel Ajax als PSV eveneens onrustig is onder de lat, valt een transfer naar Amsterdam of Eindhoven evenmin uit te sluiten.

Het Feyenoord-uitvak op Het Kasteel nam zondagmiddag alvast afscheid van Bijlow. De doelman stapte na afloop van de stadsderby op het vliegtuig naar Southampton om zijn transfer naar de Premier League af te ronden. Daarmee komt er een einde aan een achttienjarig huwelijk. Bijlow was in Rotterdam-Zuid zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Timon Wellenreuther en kiest dus eieren voor zijn geld. Olij is in beeld om hem te vervangen. De Sparta-doelman bevestigde zondag dat Feyenoord en zijn management contact hebben gehad.

Artikel gaat verder onder video

Een overgang naar Feyenoord is echter geen uitgemaakte zaak. Zo zal eerst moeten blijken of Olij het überhaupt ziet zitten om in De Kuip als tweede doelman aan de slag te gaan. Jan Joost van Gangelen is er heilig van overtuigd dat de transfer er gaat komen, maar er liggen mogelijk meer kapers op de kust. Bij zowel Ajax als PSV zou er onder de lat nog het een en ander kunnen gebeuren. Zo hoopt Ajax naar verluidt nog vóór 2 september Diant Ramaj van de hand te doen en aast bij PSV eerste doelman Walter Benítez op een vertrek.

LEES OOK: Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

“Feyenoord is niet de enige Nederlandse club die contact heeft gezocht met Van Kooperen (de zaakwaarnemer van Olij, red.)”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. “De goede voorstander weet dat het dan niet gaat om pak ‘m beet Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De enige clubs die kans maken om Olij los te weken van Sparta, zijn clubs uit de traditionele top 3. En gezien de keepersperikelen bij PSV en Ajax, zou het gek zijn als de vierde doelman van Nederland - kijkend naar de meest recente EK-selectie van Ronald Koeman - daar op het lijstje ontbreekt.”

Farioli en Kroes op de tribune

Ajax werd vorige week nog nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Andries Noppert. De boomlange doelman zou sc Heerenveen op huurbasis verlaten voor de recordkampioen, maar dan moest Jay Gorter wel de omgekeerde weg bewandelen. Gorter zag een overgang naar sc Heerenveen echter niet zitten. Francesco Farioli en Alex Kroes zaten zondagmiddag nog op de tribune bij Sparta - Feyenoord. Volgende week zondag staat in De Kuip De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Maar het valt dus niet uit te sluiten dat de hoofdtrainer en technisch directeur van Ajax ook Olij even van dichtbij aan het werk wilden zien.

Welke club ook met Olij aan de haal gaat; er zal een serieuze transfersom op tafel gelegd moeten worden. “Feyenoord moet naar alle waarschijnlijkheid een transfersom op tafel leggen die hoger ligt dan het hoogste bedrag dat de club tot dusver deze window voor een speler heeft betaald: 4 miljoen euro voor Ondrej Lingr”, zo klinkt het. Ajax was vorig jaar nog in de race voor Olij. Toenmalig trainer Maurice Steijn zag de goalie graag komen, maar technisch directeur Sven Mislintat besloot anders en haalde Ramaj naar Amsterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord lijkt mogelijke vervanger Bijlow te kunnen doorstrepen: 'Hij is te duur'

Dit lijkt in ieder geval niet de opvolger te worden van Justin Bijlow bij Feyenoord.