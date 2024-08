'Besluit Gorter heeft keiharde consequenties voor Noppert'

vertrekt deze transferwindow niet naar Ajax. Dat meldt ESPN donderdagmiddag althans. De Amsterdammers hadden Noppert graag overgenomen van sc Heerenveen, maar doordat geen heil ziet in de omgekeerde weg, gaat er ook een streep door de transfer van de boomlange doelman.

Woensdag had het er nog veel van weg dat Ajax en sc Heerenveen een ruildeal zouden sluiten. De Amsterdammers hopen nog vóór 2 september afscheid te nemen van Diant Ramaj en zagen in Noppert een geschikte kandidaat om het keepersgilde te versterken. Gorter, die in Amsterdam op dit moment derde doelman is achter Remko Pasveer en Ramaj, zou dan de omgekeerde weg naar Friesland bewandelen. Noppert had wel oren naar een overstap naar Ajax, niet in de laatste plaats omdat hij in Heerenveen zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Mickey van der Hart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Gangelen onthult opvallende eis Ajax in ruildeal Noppert - Gorter: 'Dan haal je de pleuris in huis'

Gorter voerde dinsdag nog uitgebreid gesprek met Robin van Persie, sinds dit seizoen hoofdtrainer van sc Heerenveen. Hoewel de voormalige goalie van Go Ahead Eagles in Amsterdam niet op speeltijd hoeft te rekenen en in Friesland mogelijk de nodige minuten zou gaan maken, heeft hij naar aanleiding van dat gesprek besloten het niet te gaan doen. “Dinsdag sprak de Ajax-keeper uitgebreid met Van Persie, maar hierna heeft Gorter afgezien van een overgang naar Friesland”, zo schrijft ESPN. En dat heeft ook consequenties voor Noppert, die zijn overstap naar Ajax in het water ziet vallen. “Deze keuze is een hard gelag voor Noppert. De vijfvoudig Oranje-international is bij sc Heerenveen op een zijspoor beland en zag een tijdelijk vertrek naar Ajax uitkomst bieden”, zo klinkt het.

Maar doordat Gorter niet wil vertrekken uit Amsterdam gaat er dus ook een streep door de transfer van Noppert. Hij zou bij Ajax reservedoelman worden achter Pasveer. “Deze rol blijft nu weggelegd voor Gorter. De kans is groot dat Ajax in het slot van deze transferperiode nog afscheid neemt van Ramaj, waardoor Gorter in dat geval de tweede keeper van Ajax zal worden”, weet ESPN. Het valt echter niet uit te sluiten dat de Amsterdammers in het geval dat Ramaj vertrekt nog een andere keeper aantrekken. “In deze zoektocht is de naam van Alban Lafont gevallen. De 25-jarige Fransman van FC Nantes zou in dat geval moeten worden gehuurd met een optie tot koop.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.