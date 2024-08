Dit is het plan van Ajax met Noppert: 'Hij is ook al op bezoek geweest'

Ajax hoopt voor één seizoen te kunnen huren van sc Heerenveen. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf na eerdere berichtgeving door onder meer Voetbal International en Transferwatch NL. Het is in dat geval de bedoeling dat de omgekeerde weg bewandelt.

Noppert stond vorig seizoen nog twintig keer onder de lat bij sc Heerenveen, maar raakte begin dit kalenderjaar zijn basisplaats kwijt aan Mickey van der Hart. Noppert had in de laatste drie competitieduels weliswaar een basisplaats, maar moet na het vertrek van Kees van Wonderen en de aanstelling van Robin van Persie toch weer genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Van der Hart had in de eerste twee competitieduels van dit seizoen een basisplaats, al liet Van Persie in een eerder stadium weten dat hij met zijn keepers gaat rouleren.

Mogelijk dat Noppert geen onderdeel uitmaakt van het rouleersysteem in Friesland. De boomlange goalie staat in de belangstelling van Ajax, dat al ‘verregaande’ gesprekken voerde met sc Heerenveen, zoals Voetbal International en Transferwatch NL woensdagmorgen weten te melden. Volgens Ajax-watcher Verweij gaat het om een huurdeal waarbij Gorter mogelijk wordt betrokken. “Ajax en sc Heerenveen willen de keepers Jay Gorter en Andries Noppert één seizoen ruilen en de gesprekken daarover bevinden zich in een vergevorderd stadium. Dat melden bronnen rondom de Friese club”, zo klinkt het.

Volgens Verweij voerde Gorter, bij Ajax derde keeper achter Remko Pasveer en Diant Ramaj, dinsdag al een ‘uitgebreid gesprek’ met Van Persie. Noppert bracht op zijn beurt al een gesprek aan Ajax. “Of Gorter een transfer ziet zitten, is onbekend. In Amsterdam is hij derde keus achter Pasveer en Ramaj. Al is het de verwachting dat Ramaj op een vertrek aanstuurt.” Gorter was eerder deze zomer in beeld bij Willem II, maar hij zou ‘geen oren’ hebben gehad naar een overgang naar de promovendus.

