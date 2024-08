Ajax vlak voor Noppert-nieuws gelinkt aan nóg een doelman: 'Gesprekken zijn al gaande'

Waar Ajax volgens onder meer De Telegraaf en Voetbal International serieus werk maakt van de (tijdelijke) komst van , klinkt in Frankrijk juist een heel ander geluid. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland is in gesprek met FC Nantes over een transfer van . Dat meldt Ouest-France althans. De 25-jarige doelman uit Frankrijk werd vorig jaar ook al in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam.

Dat Ajax op zoek is naar een nieuwe doelman, is inmiddels wel duidelijk. Diant Ramaj greep in het afgelopen seizoen na blessures voor Gerónimo Rulli en Jay Gorter zijn kans en groeide uit tot een van de spaarzame lichtpuntjes in Amsterdam, maar is na de aanstelling van trainer Francesco Farioli zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Remko Pasveer. Ajax zou Ramaj voor 2 september van de hand willen doen en een nieuwe goalie aan de selectie willen toevoegen. Aaron Ramsdale van Arsenal werd genoemd, maar inmiddels lijkt Noppert de belangrijkste kandidaat te zijn.

In Frankijk wordt de naam van een andere doelman gelinkt aan Ajax. Lafont stond in het verleden onder contract bij Toulouse en Fiorentina. Hij maakte in de zomer van 2019 in eerste instantie op huurbasis de overstap naar FC Nantes, alvorens daar twee jaar later voor een bedrag van 7,5 miljoen euro definitief aan de slag te gaan. Lafont liet na afloop van vorig seizoen al weten graag een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij heeft in Nantes nog een contract tot medio 2027, maar de verwachting is dat hij deze zomer nog vertrekt. Volgens Ouest-France is Ajax dus met FC Nantes in gesprek over een transfer van de doelman. Hoe concreet de Amsterdamse interesse is, wordt niet duidelijk. Vorig seizoen stond zijn naam ook al op het lijstje.

Lafont stond vorig seizoen nog 28 keer onder de lat in de Ligue 1. Hij hield in zeven wedstrijden zijn doel schoon. De doelman kwam afgelopen zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen Toulouse (0-0) ‘gewoon’ nog in actie.

Update 12.46 uur: ‘Ajax wil Lafont huren’

Volgens het deze zomer doorgaans goed geïnformeerde Transferwatch NL heeft Ajax inderdaad interesse in Lafont. Het medium noemt de berichtgeving van Ouest-France ‘wel voorbarig’, maar mocht Ramaj vertrekken, dan zou de Fransman inderdaad in beeld kunnen komen. “Bij een verkoop of verhuur, idealiter met verplichte koopoptie, wil Ajax concreet worden voor FC Nantes-keeper Lafont. Volgens onze informatie hebben er al oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de speler en de club uit de hoofdstad, waarbij de speler openstaat voor een overstap naar Amsterdam”, zo klinkt het. Ajax zou ook nog naar andere opties kunnen doorschakelen.

