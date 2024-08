Van Gangelen onthult opvallende eis Ajax in ruildeal Noppert - Gorter: 'Dan haal je de pleuris in huis'

Jan Joost van Gangelen onthult dat Ajax een opvallende eis heeft neergelegd bij sc Heerenveen inzake de ruildeal waarbij naar Amsterdam moet verkassen en de omgekeerde weg zou gaan bewandelen. In Voetbalpraat op ESPN zegt Van Gangelen dat Ajax van de Friezen verlangt dat Gorter het hele seizoen als eerste keeper zal worden ingezet.

Kersvers Heerenveen-trainer Robin van Persie gaf in een eerder stadium al aan met Noppert en Mickey van der Hart over twee min of meer gelijkwaardige keepers te beschikken. De eerste twee wedstrijden onder de oud-international kreeg Van der Hart echter de voorkeur onder de lat. Vandaag (woensdag) werd duidelijk dat Noppert dichtbij een vertrek naar Ajax is; het zou gaan om een ruildeal waarbij Gorter de omgekeerde weg gaat bewandelen.

Ajax zou in Noppert een stand-in voor eerste doelman Remko Pasveer zien, al voorziet Kees Luijckx dat de situatie zomaar eens andersom zou kunnen komen te liggen. "Als ik kijk naar Noppert, die was twintig maanden geleden denk ik nog beoogd eerste keeper bij Ajax. Nu ontstaat er een hele nieuwe situatie en denken ze aan hem als tweede keeper. Maar als je Noppert haalt is het ook nog een speler die misschien de potentie heeft om eerste keeper te worden", zegt de oud-verdediger.

Volgens de laatste berichten heeft Gorter momenteel 'de sleutel in handen': als de oud-keeper van Go Ahead Eagles groen licht geeft voor de tijdelijke overstap naar Heerenveen, zou de deal in kannen en kruiken zijn. Bram van Polen vermoedt dat Gorter in het Abe Lenstra Stadion genoegen zou moeten nemen met een rol als tweede keus achter Van der Hart. Dan komt Van Gangelen met zijn nieuwtje: "Het schijnt dat Ajax heeft gezegd: 'We willen hem ruilen, maar dan moet Gorter wel eerste keeper worden in Heerenveen'." Luijckx zou dat een slecht idee vinden: "Als dat gebeurt, dan haal je de pleuris in huis, als Heerenveen zijnde. Dan krijg je gezeik. Ik denk dat Heerenveen dit doet met de intentie om twee gelijkwaardige keepers bij elkaar te hebben."

