Ajax denkt aan Noppert, fans zijn totaal in shock: 'Zeg aub dat dit een grap is'

Ajax denkt in de zoektocht naar een nieuwe doelman aan . Dat meldt verslaggever Tim van Duijn van Voetbal International woensdagmorgen althans. Het is geen geheim dat de Amsterdammers zich voor het verstrijken van de window nog willen versterken met een goalie. Ajax-fans reageren zeer verbaasd op het gerucht over Noppert.

De boomlange doelman, die tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar nog de eerste keus was van Louis van Gaal, werd in het verleden al in verband gebracht met een transfer naar Ajax. Noppert staat momenteel nog onder contract bij sc Heerenveen, maar is daar niet meer zeker van zijn plek onder de lat. Volgens Van Duijn denkt Ajax dus aan de komst van Noppert en volgens het goed geïnformeerde Transferwatch zijn de Amsterdammers zelfs al in 'verregaande' onderhandeling met sc Heerenveen. Het is de bedoeling dat Jay Gorter in de deal kan worden meegenomen.

Volgens Van Duijn kan de interesse van Ajax in Noppert ‘niet los worden gezien’ van adviseur Van Gaal. De voormalig bondscoach liet de doelman debuteren in het Nederlands elftal en gaf hem in Qatar de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. Na dat WK was het de verwachting dat Noppert een transfer zou gaan maken, maar hij is nog altijd actief in Friesland. Daar verloor hij vorig seizoen vanwege enkele slechte optredens zijn basisplaats aan Mickey van der Hart. Laatstgenoemde had ook in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Ajax (1-0 verlies) en FC Utrecht (1-1) een basisplaats.

Of Noppert door Ajax wordt gezien als nieuwe eerste doelman, is (nog) niet duidelijk. Francesco Farioli verbaasde vriend en vijand door bij de start van dit seizoen te kiezen voor Pasveer, die daarmee de voorkeur kreeg boven Diant Ramaj. De Duitser maakte vorig jaar de overstap van Eintracht Frankfurt naar Ajax en groeide na een lastig begin uit tot een van de spaarzame lichtpuntjes in Amsterdam, maar is zijn basisplaats dus kwijtgeraakt. Ajax zou Ramaj zelfs vóór 2 september van de hand willen doen. De Amsterdammers werden onlangs nog in verband gebracht met de Arsenal-goalie Aaron Ramsdale, maar het lijkt nu dus Noppert te moeten worden. En dat zorgt voor veel verbazing bij de achterban.

Zeg alsjeblieft dat je net als ik ook nog lag te slapen toen je een bericht van Fabrizio las en het eigenlijk over iets anders ging. — Han van Jalst (@hanvanjalst020) August 21, 2024 Moet dat dan de ‘ervaren’ man zijn achter ons jonge team???😭 Kan ook nog eens totaal niet meevoetballen, waar gaat dit heen joh — Twan (@Twa_n17) August 21, 2024 wat gebeurt er allemaal met mijn club — SJ Luitenant (@binhooafca) August 21, 2024

