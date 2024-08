Van Gangelen rekent op Feyenoord-transfer, Perez is verrast: ‘Hoezo? Denk je echt dat hij gaat?’

Jan Joost van Gangelen is er heilig van overtuigd dat Nick Olij nog voor het sluiten van de transfermarkt de overstap maakt naar Feyenoord. De doelman staat nu nog onder contract bij Sparta Rotterdam, maar is bij de nummer twee van vorig seizoen in beeld om te vervangen. Van Gangelen verwacht dat die transfer er wel gaat komen, maar Kenneth Perez heeft er zo zijn bedenkingen bij.

De stadsderby tussen Sparta en Feyenoord in speelronde 3 van de Eredivisie stond in het teken van de keepers. Waar Bijlow zondagmiddag voor het laatst bij de selectie van Feyenoord zat en het uitvak al afscheid van hem nam, maakte Olij onder de lat bij Sparta opnieuw een goede indruk. Olij, die in de voorselectie zit van het Nederlands elftal voor de eerste Nations League-wedstrijden, bevestigde na afloop dat Feyenoord contact heeft gehad met zijn zaakwaarnemer.

“Ik denk dat je op mijn leeftijd altijd wil spelen, ongeacht welke club je heen gaat. Maar nogmaals: we gaan eerst zien hoe het zich gaat ontwikkelen en daarna zien we wel verder”, zo reageerde Olij na afloop van de stadsderby bij ESPN op de vraag of hij als tweede doelman bij Feyenoord zou willen tekenen. Het interview met Olij komt zondagavond voorbij in Dit was het Weekend en Van Gangelen weet genoeg. “Nou, dat lijkt wel goed te komen in ieder geval”, zegt de presentator vol overtuiging.

Perez reageert nogal verrast op de uitspraak van zijn collega. “Hoezo? Denk je echt dat hij naar Feyenoord gaat?”, vraagt de analist. Van Gangelen blijft bij wat hij zei. “Ja, dat denk ik. Maar hij wil nu eerst heel graag bij de selectie van Ronald Koeman zitten. Grote vraag is nu of dat daadwerkelijk gaat gebeuren”, zo klinkt het. Koeman maakt zijn definitieve selectie voor de duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland komende vrijdag bekend. Tijdens het EK in Duitsland deed de bondscoach een beroep op Bart Verbruggen, Mark Flekken en Bijlow. Verbruggen verscheen in alle wedstrijden onder de lat, maar staat inmiddels al even aan de kant met een blessure.

