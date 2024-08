Feyenoord wil zich op drie posities versterken in slotweek transfermarkt

De zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe doelman is bekend, maar trainer Brian Priske wil de selectie ook op andere posities versterken. Volgens Voetbal International zoekt Feyenoord ok nog een middenvelder ‘en het liefst nog een rechterspits’.

Na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) van zondagmiddag liep Priske al vooruit op de mogelijke komst van nieuwe spelers. "Ik verwacht zeker dat er nieuwe spelers komen, maar dat is het doel van iedereen. Ik heb dat ook vaak gezegd. We doen zeker ons best en ook met de spelers die er nu zijn werkt iedereen erg hard iedere dag”, zei de trainer.

“We proberen de spelers voor te bereiden op de komende weken. Ik verwacht een goede week waarin nieuwe spelers komen. We hebben nu al goede kwaliteit en we weten dat we beter kunnen”, voegde Priske toe. Feyenoord heeft tot maandag 2 september om toe te slaan op de transfermarkt. Als nieuwe doelman is Nick Olij van Sparta Rotterdam in beeld: hij bevestigde zondag dat Feyenoord contact heeft gehad met zijn zaakwaarnemer.

Wie gaan nog vertrekken bij Feyenoord?

Tegenover de verwachte komst van meerdere spelers staan ook potentiële uitgaande transfers. Zo vertrekt Justin Bijlow spoedig naar Southampton en heeft Feyenoord een bod van Nottingham Forest op Santiago Giménez in beraad. Aston Villa en RB Leipzig hebben sluimerende belangstelling voor Lutsharel Geertruida, terwijl Atlético Madrid afgehaakt lijkt te zijn voor Dávid Hancko.

