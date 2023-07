Ajax maakt werk van komst Nick Olij; vraagprijs van Sparta Rotterdam bekend

Ajax maakt werk van de komst van Nick Olij, zo meldt De Telegraaf zondagmorgen. De 27-jarige keeper van Sparta Rotterdam is een oude bekende van Maurice Steijn. De mogelijke komst van Olij heeft gevolgen voor Jay Gorter.

Steijn heeft vorig seizoen 'naar alle tevredenheid' samengewerkt met Olij en hoopt de 1 meter 88 lange doelman nu naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Daarvoor zal Ajax wel aan de vraagprijs van Sparta Rotterdam moeten voldoen. Olij zou voor zo'n drie miljoen euro op te halen zijn op Het Kasteel.

Olij werd opgeleid door AZ en kwam via TOP Oss en NAC Breda een jaar geleden terecht bij Sparta Rotterdam, waar hij de naar Watford vertrokken Maduka Okoye al snel deed vergeten. Met veertien clean sheets in 32 wedstrijden hield hij vorig seizoen in bijna de helft van de competitiewedstrijden zijn doel schoon.

Komt Olij, dan lijkt Gorter te vertrekken. "We moeten kijken hoe hij zich het beste kan ontwikkelen. Heeft hij er iets aan in de beker te keepen en misschien een paar potjes als Rulli geblesseerd is? Of is het beter hem 34 duels op huurbasis in de Eredivisie vlieguren te laten maken, zodat hij volgend seizoen helemaal klaar is om de concurrentie aan te gaan?", zei Steijn deze week over de 23-jarige keeper.

Ajax lijkt Olij in eerste instantie als stand-in van Gerónimo Rulli te willen halen. Steijn vertelde deze week dat de Argentijn, in januari voor tien miljoen euro (inclusief bonussen) overgekomen van Villarreal, zijn eerste keuze onder de lat is. Tegen FC Augsburg speelde Rulli zaterdag een negatieve hoofdrol door meerdere keren de fout in te gaan.