Nick Olij reageert kortaf, geprikkeld en stellig: 'Dat is totale onzin!'

Nick Olij wil zo min mogelijk kwijt over zijn toekomstplannen als keeper, zo heeft de doelman van Sparta Rotterdam zondag aangegeven in gesprek met RTV Rijnmond. Bekend is dat Olij open staat voor een stap omhoog, maar van een vertrekwens wil de doelman niet spreken.

Olij reageert in gesprek met RTV Rijnmond kortaf als hij gevraagd wordt naar een eventuele transfer. Het is in de ogen van de doelman een onderwerp waar hij al genoeg over heeft gezegd en liever niet nog dieper op in gaat. Als hij gevraagd wordt naar de vertrekwens die Olij zou hebben, reageert hij dan ook geprikkeld: "Ik vind het ook niet passen richting Sparta om constant aan te geven dat ik per se weg wil. Dat is namelijk niet zo. Dat is totale onzin", benadrukt Olij.

Artikel gaat verder onder video

De doelman staat open voor een stap, maar vindt het prima om bij de Rotterdammers te blijven: "En er lopen nog steeds veel dingen, maar na het EK gaat het pas losbarsten. Dat is mij verteld", legt de doelman uit. Vervolgens wordt hij gevraagd hoe hij kijkt naar de aanstaande transfer van Jeroen Zoet naar AZ. De verslaggever van RTV Rijnmond vindt dit relevant, aangezien Olij zelf mogelijk op Zoet zijn plek had kunnen staan: "Maar wie ben ik om daar wat van te vinden?", reageert de doelman nuchter en kortaf.

Ver vooruitkijken wil Olij nog niet, dus ook niet naar de eventuele gevolgen die een transfer van hem kunnen hebben voor een plek van hem binnen het Nederlands elftal: "Daarover ga ik pas nadenken als het concreet zou zijn", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.