Selectie Oranje: Ronald Koeman komt met zeer pijnlijk signaal richting Justin Bijlow

Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland bekendgemaakt. De bondscoach heeft 23 spelers opgenomen in zijn selectie en laat onder meer doelman afvallen. keert weer terug in de selectie van Oranje na zijn zware blessure.

Onder meer Steven Bergwijn, Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor, Jan Paul Van Hecke, Ian Maatsen, Stefan de Vrij, Mats Wieffer en Crysencio Summerville en Noa Lang zijn afgevallen, terwijl Jorrel Hato zich wel mag opmaken voor interlands met het Nederlands elftal. De jongeling, die dit seizoen bij Ajax fungeert als linksback, krijgt de kans van Koeman in zijn 23-koppige selectie.

Artikel gaat verder onder video

Koeman besloot in zijn voorselectie al een aantal grote wijzigingen door te voeren. Memphis Depay, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum ontbraken bij de 35-spelers die waren geselecteerd. De bondscoach van Oranje is van mening dat Memphis eerst een nieuwe club moet vinden, voordat hij in aanmerking komt voor een plaats in het Nederlands elftal. Op het moment van schrijven is Memphis nog steeds clubloos.

Na het EK in Duitsland, waar Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland (1-2), staat nu de Nations League voor de deur. De openingswedstrijd speelt Oranje op zaterdag 7 september tegen Bosnië en Herzegovina in het Philips Stadion, terwijl op dinsdag 10 september Duitsland de tegenstander is in de Johan Cruijff ArenA. De groep wordt gecompleteerd door Hongarije, waar Oranje pas in oktober tegen zal aantreden.

De complete selectie van Oranje

Nathan Aké (Manchester City), Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Wout Weghorst (Ajax) en Joshua Zirkzee (Manchester United).